باشگاه خبرنگاران جوان - وبسایت «Mintpress News» تحقیقی را منتشر کرده است که ثابت میکند ارتش رژیم صهیونیستی برای تطهیر خود از جنایات و نسل کشی صورت گرفته در نوار غزه و دیگر کشورهای منطقه از روشهای جنسی بهره میگیرد.
این مقاله توضیح میدهد که این اتفاق یک پدیده خودجوش نیست، بلکه استراتژی رسمی است که توسط کابینه اسرائیل حمایت میشود و هدف آن منحرف کردن افکار عمومی از کشتار نسل کشی در غزه با تصاویر اغواکننده و محتوای تحریکآمیز از نظامیان زن صهیونیست است.
در این مقاله آمده است: رژیم صهیونیستی در بحبوحه تجاوزگری و حملات مداوم به همسایگانش، برای بهبود چهره خود، محتوای تحریکآمیز جنسی از نظامیان زن خود را به نمایش میگذارد تا بتواند احساسات مخاطبان خود را از خشم از جنایات جنگی به شهوت تغییر دهد.
بر اساس این گزارش، اخیراً طیف گستردهای از حسابهای کاربری ارتش رژیم صهیونیستی در شبکههای اجتماعی از این روش بهره میگیرند. در برخی از این تصاویر اقدامات نظامیان زن صهیونیست با رویکردهای اسرائیلی و همراه با تصاویری از پوششهای نامتعارف آنها در شبکههای اجتماعی ترویج میشود تا بتواند مخاطبان را نسبت به رویکردهای صهیونیستی این اخبار قانع کند.
برخی از نظامیان زن صهیونیست حسابهای کاربری شخصی در شبکههای اجتماعی با میلیونها هوادار دارند. یکی از این افراد ناتالیا فادیف است که محتوای جنسی را در کنار کلمات حماسی از رژیم صهیونیستی منتشر میکند. محتوای مطالب او در کنار تصاویر نامتعارفش ترکیبی از خصومت آشکار با مسلمانان و انکار غیرمستقیم جنایات ارتش رژیم صهیونیستی است. وی به عنوان مثال، در یکی از نظرات خود نوشت: «ما میرویم تا چند مسلمان را اسیر کنیم» یا در جای دیگر از مخاطبان جوان خود میپرسد: «به چشمان من نگاه کن، آیا واقعاً فکر میکنی من میتوانم مرتکب جنایات جنگی شوم؟»
انتشار تصاویر نظامیان زن صهیونیست با لباسهای نامناسب تنها به حسابهای کاربری شبکههای اجتماعی محدود نمیشود، بلکه رسانههای شناخته شده نیز حتی هنگام اعلام مرگ برخی از آنها، این کار را انجام میدهند.
ایده انتشار تصاویر تحریکآمیز و استفاده ابزاری از زنان برای توجیه جنایات جنگی رژیم صهیونیستی ایده کابینه این رژیم است. کابینه در سال ۲۰۱۷، کمپینی را برای بهبود وجهه رژیم صهیونیستی در آمریکا راهاندازی کرد که از این ابزار بهره میجست.
دیوید دورفمن، مشاور رسانهای کنسولگری رژیم صهیونیستی در آمریکا، در توضیح دلایل این کمپین گفت: «مردان در این سن هیچ احساسی نسبت به اسرائیل ندارند، و ما این را یک مشکل میدانیم، بنابراین به ایدهای رسیدیم که آنها را جذب کند.»
از دیگر تلاشها برای بهبود وجهه ارتش رژیم صهیونیستی، دعوت از سلبریتیهای آمریکایی برای تعامل با نظامیان زن صهیونیست است. در سال ۲۰۱۷، «کونان اوبراین» کمدین آمریکایی به سرزمینهای اشغالی سفر کرد و کلیپی را از تمرین و ارتباط خود با نظامیان زن ارتش رژیم صهیونیستی منتشر کرد. ۲ سال بعد، هیلی استاینفلد بازیگر و خواننده آمریکایی نیز در یک سفر تبلیغاتی با حمایت مالی کابینه رژیم صهیونیستی به سرزمینهای اشغالی سفر کرد.
بر اساس قانون رژیم صهیونیستی، همه یهودیان حق دریافت گذرنامه اسرائیلی و مهاجرت به سرزمینهای اشغالی را دارند. کابینه نتانیاهو برای تشویق این فرایند، سفرهای رایگان به اراضی اشغالی تدارک دیده که هزاران دلار برای هر یهودی هزینه دارد. تاکنون تقریباً یک میلیون جوان در چنین سفرهایی شرکت کردهاند. طبق گفته کارکنان، در این سفرها، رابطه جنسی بین ساکنان سرزمینهای اشغالی و بازدیدکنندگان به طور مستمر تشویق میشود. دست اندرکاران این برنامه از نظامیان زن صهیونیست برای همراهی با این گروهها استفاده میکنند.
تحقیقات صهیونیستها نشان میدهد برپایی این دورهها و تشدید ارتباط شرکت کنندگان در این دورهها با ساکنان سرزمینهای اشغالی، احتمال حمایت آنها از سیاستهای رژیم صهیونیستی را تا ۱۶۰ درصد افزایش میدهد؛ لذا نتانیاهو متعهد شده است بیش از ۱۰۰ میلیون دلار بودجه برای حمایت از این پروژه ارائه دهد.
روش دیگر توجیه نسل کشی در غزه با تصاویر تحریک آمیز، پروفایلهای مربوط به نظامیان صهیونیست است. یک ارزیابی نشان میدهد که بیش از یک سوم پروفایلها در سایتهای دوستیابی، مردان و زنانی را نشان میدهند که لباس ارتش رژیم صهیونیستی را پوشیدهاند.
در این پروفایلها، چهرههای خندان با لباس نظامی، اموال دزدیده شده فلسطینیان را به نمایش میگذارند و در مقابل ساختمانهای ویران شده ایستادهاند، و از تخریب غزه لذت میبرند. حتی برخی تصاویر از هتک حرمت آشکار مساجد و مقدسات اسلامی حکایت دارند.
با تمامی این ها، به نظر میرسد انتشار تصاویر تحریکآمیز از نظامیان زن صهیونیست نتوانسته موج تنفر از رژیم صهیونیستی و سیاستهایش در فلسطین، سوریه، لبنان و جاهای دیگر را مهار کند.
منبع : مهر