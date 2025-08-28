انتصاب سرپرست سازمان لیگ فدراسیون بولینگ و بیلیارد

هاشم اسکندری رئیس فدراسیون بولینگ و بیلیارد طی حکمی محمد امیرعظیمی را به عنوان سرپرست سازمان لیگ منصوب کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - روز چهارشنبه ۵ مردادماه ماه ۱۴۰۴هاشم اسکندری رئیس فدراسیون، در حکمی محمد امیرعظیمی را به عنوان سرپرست سازمان لیگ منصوب کرد.

در متن این حکم آمده است:

جناب آقای محمد امیرعظیمی

با عنایت به تخصص، تعهد و تجارب ارزشمند جنابعالی و به پیشنهاد دبیر فدراسیون، به موجب این ابلاغ به سمت سرپرست سازمان لیگ منصوب می‌گردید.

امید است با تلاش‌های مستمر جنابعالی و دیگر همکاران در راستای مسئولیت این سازمان شاهد ارتقاء بیش از پیش فدراسیون باشیم. موفقیت و بهروزی روز افزونتان را در انجام امور محوله از خداوند منان مسئلت دارم.

 هاشم اسکندری راد

 رئیس فدراسیون

 و نایب رئیس کنفدراسیون ورزش‌های بیلیاردی آسیا

برچسب ها: فدراسیون بولینگ و بیلیارد ، بولینگ و بیلیارد
