انتصاب سرپرست سازمان لیگ فدراسیون بولینگ و بیلیارد

روز چهارشنبه ۵ مردادماه ماه ۱۴۰۴هاشم اسکندری رئیس فدراسیون، در حکمی محمد امیرعظیمی را به عنوان سرپرست سازمان لیگ منصوب کرد.

در متن این حکم آمده است:

جناب آقای محمد امیرعظیمی

با عنایت به تخصص، تعهد و تجارب ارزشمند جنابعالی و به پیشنهاد دبیر فدراسیون، به موجب این ابلاغ به سمت سرپرست سازمان لیگ منصوب می‌گردید.

امید است با تلاش‌های مستمر جنابعالی و دیگر همکاران در راستای مسئولیت این سازمان شاهد ارتقاء بیش از پیش فدراسیون باشیم. موفقیت و بهروزی روز افزونتان را در انجام امور محوله از خداوند منان مسئلت دارم.

هاشم اسکندری راد

رئیس فدراسیون

و نایب رئیس کنفدراسیون ورزش‌های بیلیاردی آسیا