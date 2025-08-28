رقابت‌های روز نخست از هفته اول مسابقات اسبدوانی فصل تابستان ۱۴۰۴ آق‌قلا جمعه ۷ شهریور از ساعت ۱۴ در مجموعه سوارکاری این شهرستان برگزار می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان, سیده معصومه مرتضوی - روز نخست از هفته اول مسابقات اسبدوانی فصل تابستان ۱۴۰۴ آق‌قلا جمعه ۷ شهریور از ساعت ۱۴ در مجموعه سوارکاری این شهرستان برگزار می‌شود.

همچنین روز دوم این مسابقات با شرکت ۶۰ راس اسب در ۶ دور ۱۰۰۰ متری از ساعت ۱۴ شنبه ۸ شهریورماه برگزار خواهد شد.

تعداد ۵۵ راس اسب از نژاد‌های ترکمن، تروبرد و دوخون در ۶ دور و در مسافت ۱۰۰۰ متر روز جمعه به رقابت خواهند پرداخت.

مبلغ ۱۴ میلیارد و ۷۷۹ میلیون ریال جایزه  برای مسابقات روز جمعه و مبلغ ۱۰ میلیارد و ۸۱۱ میلیون ریال جایزه برای مسابقات روز شنبه در نظر گرفته شده است که  به مالکین، مربیان و چابکسواران اسب‌های برتر اهداء خواهد شد.

