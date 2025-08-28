باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
 پیشنهاد دکتر عزیزی درباره افرادی که حریمشان را حفظ نمی‌کنند + فیلم

مشاور خانواده در خصوص مشکلات خانواده توضیحاتی ارائه کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سعید عزیزی، مشاور خانواده با حضور در برنامه صبحانه ایرانی در مورد مشکلات خانواده نکاتی بیان‌ کرد.

 

 

 

