باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک‌منش - طرح نهضت ملی مسکن که در راستای تأمین سرپناه برای اقشار مختلف جامعه به‌ویژه جوانان و خانوار‌های فاقد مسکن در حال اجراست، در استان لرستان با استقبال گسترده‌ای مواجه شده است.

این استقبال از یک‌سو نشان‌دهنده عمق نیاز مردم به تأمین سرپناه و از سوی دیگر گویای امید اجتماعی به بهبود شرایط سکونتی در استان است.

بیکاری و درآمد پایین؛ موج درخواست بالای مسکن ملی

لرستان با نرخ بالای بیکاری و درآمد سرانه پایین، از استان‌هایی است که در آن تأمین مسکن برای خانوار‌ها دشوار است.

بسیاری از جوانان به دلیل ناتوانی در خرید یا اجاره‌ی خانه، همچنان در کنار والدین زندگی می‌کنند. ثبت‌نام ده‌ها هزار نفر در طرح نهضت ملی مسکن نشان می‌دهد که نیاز واقعی و فوری برای خانه‌دار شدن در استان وجود دارد.

نبود زمین برای ساخت!

عنایت اله میرزایی در جلسه شورای مسکن استان اظهار کرد:عدم برقراری تسهیلات بانکی باعث کندی اجرای پروژه‌های طرح نهضت ملی مسکن شده است.

وی در ادامه به کمبود زمین اشاره و توضیح داد: توپوگرافی شهر‌های استان به گونه‌ای است که زمین مناسب برای ساخت مسکن به سختی پیدا می‌شود.

۱۵۶ هزار و ۹۵۲ نفر متقاضی طرح نهضت ملی مسکن در لرستان

سرپرست اداره کل راه و شهرسازی گفت:۱۵۶ هزار و ۹۵۲ نفر متقاضی طرح نهضت ملی در حوزه حمایتی می‌باشند که از این تعداد ۳۶ هزار و ۹۷۵ نفر واجد شرایط هستند.

وی یادآور شد:برای ۱۰ هزار و ۲۰۳ واحد تأمین زمین انجام و برای ۸ هزار و ۱۳۵ واحد پروانه صادر شده است.

۵۰ درصد واحد‌های در حال ساخت فاقد تسهیلات هستند

عنایت اله میرزایی سرپرست اداره کل راه و شهرسازی لرستان عنوان کرد: تسهیلات چهار هزار ۷۳۶ واحد برقرار شده است که این آمار نشان می‌دهد ۵۰ درصد واحد‌های در حال ساخت ما فاقد تسهیلات بانکی هستند.

تمام دستگاه‌های دخیل در اجرای نهضت ملی مسکن پای کار بیایند

میرزایی در ادامه افزود؛ موفقیت پروژه‌های مسکن ملی در گرو مشارکت متقاضیان در واریز به موقع سهم آورده، مشارکت بانک‌ها در پرداخت تسهیلات، همکاری شهرداری‌ها در صدور پروانه ساخت و ساز و کمک دستگاه‌های خدمات رسان در احداث تاسیسات زیربنایی می‌باشد و از آنجایی که در مسکن حمایتی وظیفه دولت صرفا تامین زمین هست، لذا پیشرفت پروژه‌های مسکن عمدتا به آورده متقاضیان متکی می‌باشد.

وی در ادامه سخنان خود بیان کرد:ساخت ۹ هزار و ۲۰ واحد در قالب انبوه سازی و هزار و ۱۸۳ واحد دیگر در قالب گروه ساخت به خود مردم واگذار شده است.

تأمین ۳۴۱ قطعه زمین برای طرح جوانی جمعیت

رئیس شورای هماهنگی راه و شهرسازی لرستان تصریح کرد:در راستای اجرای قانون جوانی جمعیت ما مکلف هستیم برای خانواده‌هایی که واجد شرایط هستند زمین تأمین کنیم.

میرزایی به تعداد متقاضی ثبت نام شده در طرح جوانی جمعیت اشاره و خاطرنشان کرد:۲۳ هزار و ۹۵۷ نفر در این طرح ثبت نام کرده‌اند که از این تعداد ۱۳ هزار نفر واجد شرایط هستند.

میرزایی با بیان اینکه برای اجرای طرح جوانی جمعیت با کمبود شدید زمین رو‌به‌رو هستیم، افزود:این تعداد قطعه برای ۴۰۶ متقاضی می‌باشد.

نهضت ملی مسکن در لرستان؛ پروژه‌ای ملی با مشکلات محلی

بخش عمده متقاضیان از میان کارگران، کارمندان با حقوق ثابت، جوانان تازه‌تشکیل خانواده داده و اقشار کم‌درآمد هستند.

این گروه‌ها توانایی خرید مسکن در بازار آزاد را ندارند و تنها راه پیش روی آنان مشارکت در طرح‌های حمایتی دولت است. همچنین زنان سرپرست خانوار و بازنشستگانی که فاقد مسکن‌اند نیز سهم مهمی از متقاضیان را تشکیل می‌دهند.

با وجود ثبت‌نام گسترده، متقاضیان با مشکلات متعددی دست‌وپنجه نرم می‌کنند:

زمین و تأمین زیرساخت‌ها: در برخی شهر‌ها از جمله خرم‌آباد، بروجرد و دورود، تأمین زمین مناسب با مشکلات حقوقی یا فنی مواجه است.

قدرت پرداخت اقساط: با توجه به گرانی مصالح و افزایش هزینه‌های ساخت، اقساط پیش‌بینی‌شده برای بسیاری از خانوار‌های کم‌درآمد سنگین است.

کندی روند اجرایی: برخی پروژه‌ها با تأخیر آغاز شده یا به علت مشکلات مالی و پیمانکاری پیشرفت کمی داشته‌اند.

بوروکراسی اداری: پیچیدگی مراحل اداری و تغییر مقررات نیز موجب دلسردی بخشی از متقاضیان شده است.

از ثبت‌نام تا انتظار بی‌پایان؛ گلایه متقاضیان مسکن ملی در لرستان

متقاضیان لرستانی انتظار دارند دولت با جدیت بیشتری به رفع موانع بپردازد. آنان خواستار تسهیل در واگذاری زمین‌های دولتی،حمایت مالی ویژه از اقشار کم‌درآمد، تسریع روند اجرای پروژه‌ها و نظارت دقیق بر کیفیت ساخت هستند.

نهضت ملی مسکن زیر بار گرانی آهن و سیمان در لرستان

اگر اجرای طرح در لرستان با سرعت و کیفیت مطلوب پیش برود، می‌تواند علاوه بر خانه‌دار کردن هزاران خانوار، به رونق صنعت ساختمان، ایجاد اشتغال پایدار و حتی کنترل مهاجرت جوانان از استان کمک کند. همچنین موجب افزایش امید اجتماعی و کاهش احساس محرومیت نسبی در میان مردم خواهد شد.

طرح نهضت ملی مسکن در لرستان آزمونی بزرگ برای دولت و مسئولان محلی است. حجم بالای متقاضیان نشان می‌دهد که مردم بیش از هر چیز خواهان ثبات، امنیت و عدالت در حوزه مسکن هستند. اگر موانع اجرایی برطرف شود و حمایت‌های مالی کارآمد به‌کار گرفته شود، این طرح می‌تواند نقطه عطفی در بهبود کیفیت زندگی مردم لرستان باشد.