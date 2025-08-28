باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از ستاد خبری روز جهانی مسجد، حجت‌الاسلام محمدجواد حاج‌علی‌اکبری در همایش روز جهانی مسجد در مجتمع آدینه گفت: در طول تاریخ انقلاب اسلامی همواره مساجدی به عنوان الگو حضور داشتند که با انجام اقدامات مختلف مسجد را به سمت و سوی تحقق خودسازی، جامعه‌پردازی و تمدن‌سازی هدایت کردند و اخیراً نیز نهضت بازگشت به مسجد آغاز شده است.

وی تأکید کرد: سال‌ها قبل سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در اجلاس جهانی مسجد سخنرانی کرد و این تعبیر را داشت که ائمه جماعات باید مسجد را در آغوش بکشند؛ در دیدگاه سردار سلیمانی اگر ائمه جماعت توجه‌شان به محله نباشد و محله را نداشته باشند، در واقع سنگر اصلی خود را از دست داده‌اند که بیان این مسأله از زبان شهید حاج قاسم زوایه دید دیگری را به جایگاه مساجد در محلات داد.

نیازمند فهم عمومی درباره اهمیت فرهنگی مسجد هستیم

حاج‌علی‌اکبری با اشاره به تعبیر رهبر انقلاب که «مسجد پایگاه همه کار‌های نیک و هسته مقاومت فرهنگی است»، اظهار داشت: قطعاً تحقق این آرزوی بزرگ نیازمند ایجاد یک فهم عمومی درباره ضرورت بازگشت به مساجد و نقش مساجد در گسترش این مهم است. در این راستا ما باید دوباره در ایران اسلامی به جایگاه مساجد ایمان بیاوریم.

وی ادامه داد: البته این رویکرد و توجه به جایگاه مسجد در طول دفاع مقدس اخیر متبلور و نشان داده شد که مسجد زنده و فعال چه تأثیری می‌تواند در محلات داشته باشد. به تعبیری همسایگان مساجد همسایگان خدا (جار الله) هستند. در جریان جنگ ۱۲ روزه نشان داده شد که ایجاد یک مسجدِ برقرار که برای انجام وظایف حساس خود آمادگی دارد چه تأثیر مهمی را در هر محله و منطقه خواهد داشت.

امام جمعه تهران با اشاره به فعالیت قرارگاه ملی مسجد گفت: مهمترین کار ائمه جماعات، عمران و آبادی ظاهری و معنوی مساجد است. این موضوع با ایجاد قرارگاه ملی مساجد و ایجاد شبکه گسترده ملی در قالب قرارگاه ملی، استانی و شهرستانی محقق شده است. در این قرارگاه انسجام امامتی با مسئولیت ائمه جمعه است.

وی افزود: در قرارگاه ملی مسجد نهاد‌های مختلفی عضویت دارند که وظیفه آنها حمایت از مساجد و توسعه ظرفیت کنش‌گری آنها در هر استان و شهرستان است. هر کدام از این نهاد‌ها اعم از دولتی و غیردولتی موظف هستند که بر اساس ظرفیت‌های موجود نقش خود را در قرارگاه ملی مسجد، چه در سطح استان و چه در شهرستان ایفا کنند.

رئیس قرارگاه ملی مسجد ادامه داد: در این راستا تدوین نظام اشراف مسائل محلات، اثرگذاری در محله، حل مشکلات با مشارکت‌خواهی از مردم محله و نقش‌آفرینی در شرایط مختلف مورد توجه است. این سازماندهی به صورت مردم‌پایه در واقع ریشه‌های ما را منسجم کرده و بنیاد‌های حکمرانی مطلوب الهی را ایجاد خواهد کرد.

۱۰ هزار مسجد مجری برنامه‌های محله‌محور دولت می‌شوند

حاج علی اکبری گفت: از مدتی قبل بر اساس درخواست رئیس‌جمهور به منظور یاری و کمک خواستن از مساجد در راستای حمایت و همراهی دولت در حل مسائل محله‌محور؛ بیش از ۱۰ هزار مسجد در سراسر کشور در این جهت و مسیر شناسایی و فعال‌تر شدند و از سوی دیگر با در نظر گرفتن تأکیدات مقام معظم رهبری و دستور ایشان برای همکاری مناسب به منظور حل مسائل محله‌محور این مسیر هموارتر شده و با جدیت ادامه دارد.

وی افزود: این ۱۰ هزار مسجد تا پایان سال جاری بر اساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته به تعداد ۲۰ هزار مسجد تحت عنوان طرح محراب توسعه خواهند یافت و این مساجد طرح محله‌محور دولت را پیگیر می‌شوند.

بعضی مساجد تبدیل به نمازخانه شده‌اند

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه با اشاره به سابقه مسجد در تاریخ اسلام گفت: مسجد، شروع ایجاد مدنیت در اسلام بود. بر همان اساس نیز شیاطین در ابتدا از مسجد علیه مسجد استفاده می‌کردند به گونه‌ای که ایجاد مسجد ضرار در مدینه که بر اساس آیه قرآن کریم مسجد کفر و نفاق توصیف شد یکی از این حربه‌ها بود تا از مسجد در مقابل مسجد استفاده کنند.

وی افزود: شیاطین در طول تاریخ در هر جایی که توانستند با تخریب و تحریف مسجد تلاش کردند این خط و مسیر مسجد ضرار را دنبال کرده و کفر و نفاق را گسترش دهند. در نظام جمهوری اسلامی به وسیله بازمهندسی امام خمینی (ره) بازگشت به نسخه اصیل مسجد آغاز شد؛ به گونه‌ای که در سال‌های نخست، نقش مسجد در شکل‌گیری انقلاب اسلامی و در تثبیت نهضت اسلامی به ویژه در دوران دفاع مقدس کاملاً نمایان بود.

حاج‌علی‌اکبری ادامه داد: مقداری که از این دوره عبور کردیم یک غفلت راهبردی در حوزه مسجد اتفاق افتاد و با واسپاری فعالیت‌های مختلف به مراکز متعدد فرهنگی، کارکرد‌های مسجد تقلیل‌گرا شد. به عبارتی در این دوران حق مسجد به خوبی ادا نشد و به تعبیر مقام معظم رهبری «ما در نظام جمهوری اسلامی مسجد ضرار نداریم، اما مساجد تقلیل‌گرا داریم». در مساجد تقلیل‌گرا، مسجد تبدیل به یک نمازخانه شده‌اند در حالی که در دیدگاه پیامبر اکرم (ص) مسجد مکانی برای خودسازی، جامعه‌پردازی و تمدن‌سازی بوده است.

همایش روز جهانی مسجد با شعار «مسجد، محور وحدت، سنگر مقاومت» با حضور هزار نفر از ائمه جماعت مساجد استان تهران و سخنرانی محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی و حجت‌الاسلام حسین محمدابراهیم رئیس مرکز رسیدگی به امور مساجد در حال برگزاری است.