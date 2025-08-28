معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران از اجرای طرح فرهنگی «سفیران انرژی» در کشور خبر داد و گفت: این طرح با محوریت خانواده بزرگ صنعت گاز و با نقش‌آفرینی ویژه گازبان‌ها از ۵ شهریور ماه ۱۴۰۴ آغاز شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی شرکت ملی گاز ایران، سعید توکلی با بیان این مطلب که کارکنان صنعت گاز در طول سال، به‌ویژه در فصول سرد، بی‌وقفه در تأمین پایدار جریان گاز کشور تلاش می‌کنند، افزود: امروز نقش کارکنان فراتر از مأموریت‌های عملیاتی و فنی بوده و به عرصه فرهنگ‌سازی در مصرف بهینه گاز نیز گسترش یافته است.

وی با تأکید بر جایگاه ویژه گازبان‌ها در خدمات‌رسانی به جوامع روستایی، اظهار کرد: بیش از ۵۰۰۰ گازبان در سراسر کشور در اجرای این طرح مشارکت فعال داشته و پیام‌های آموزشی و فرهنگی مصرف ایمن و بهینه گازطبیعی را به مردم محلی منتقل می‌کنند.

به گفته توکلی، گازبانان حلقه ارتباطی صنعت گاز با قشر زحمت‌کش روستایی بوده و می‌توانند به ساده‌ترین و کاربردی‌ترین شکل، نکات ایمنی و صرفه‌جویی را به خانواده‌ها منتقل کنند.

معاون وزیر نفت در امور گاز خاطرنشان کرد: شرکت ملی گاز ایران امروز یک خانواده بزرگ است و ظرفیت همکاران و خانواده‌های آنان یک ابزار تأثیرگذار برای گسترش فرهنگ صحیح مصرف در بخش خانگی محسوب می‌شود.

توکلی با اشاره به بهره‌مندی بیش از ۹۵ درصد جمعیت کشور از گازطبیعی، افزود: بخش خانگی مهم‌ترین مصرف‌کننده گاز در فصل سرما است و همراهی مردم در مدیریت مصرف می‌تواند بخشی از ناترازی انرژی در زمستان را که به ۳۵۰ تا ۴۰۰ میلیون مترمکعب در روز می‌رسد، جبران کند.

وی تأکید کرد: ترویج مصرف بهینه گاز تنها یک اقدام صرفه‌جویانه نیست، بلکه مسیری برای حمایت از تولید ملی، تقویت کسب‌وکارها، ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی کشور است.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در پایان، گفت: طرح «سفیران انرژی» با محوریت گازبان‌ها، گام تازه‌ای در این مسیر به شمار می‌رود؛ طرحی که نه‌تنها در صنعت گاز بلکه در هر سازمانی می‌تواند اجرا شود و هر کارمند به سهم خود یک سفیر انرژی برای خانواده و جامعه باشد.

