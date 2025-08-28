باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از پلیس راهور فراجا، سرهنگ سیاوش محبی از اعمال محدودیت‌های مقطعی در محور‌های شمالی کشور خبر داد و گفت: از ساعت ۱۲ ظهر امروز، تردد کلیه وسایل نقلیه از مرزن‌آباد به سمت تهران ممنوع شده و از ساعت ۱۴ نیز مسیر جنوب به شمال در محدوده پل زنگوله به سمت مرزن‌آباد به‌صورت یک‌طرفه مدیریت خواهد شد. این محدودیت‌ها تا زمان تخلیه کامل بار ترافیکی ادامه خواهد داشت.

وی با اشاره به وضعیت ترافیکی سایر محور‌های شمالی افزود: در حال حاضر، آزادراه تهران–شمال در مسیر جنوب به شمال و در حدفاصل تونل‌های ۱۷ و ۱۸ با ترافیک فوق سنگین مواجه است. در سایر محور‌های شمالی از جمله هراز، فیروزکوه و قزوین–رشت نیز ترافیک پرحجم و در برخی مقاطع سنگین گزارش شده است.

سرهنگ محبی در ادامه از هموطنان خواست پیش از آغاز سفر به استان‌های شمالی، از طریق سامانه‌های اطلاع‌رسانی پلیس از وضعیت راه‌ها مطلع شوند و با مدیریت زمان سفر، از اتلاف وقت در ترافیک جلوگیری کنند.