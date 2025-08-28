وزیر کشور گفت: گسترش انرژی‌های تجدیدپذیر از برنامه‌های اصلی و مهم واولویت‌دار دولت چهاردهم است.

باشگاه خبرنگاران جوان-  اسکندر مومنی روز پنجشنبه در جریان سفر به استان مرکزی و افتتاح پروژه‌های هفته دولت شهرستان ساوه، در جمع خبرنگاران گفت: دولت برای پیشرفت و توسعه کشور و رفع مشکلات، از جمله ناترازی‌های انرژی عزم جدی دارد.

وی بیان کرد: استان مرکزی در راستای اولویت‌های اصلی دولت که گسترش انرژی‌های تجدیدپذیر است، گام‌های بلندی برداشته و هدف‌گذاری تولید پنج‌هزار مگاوات انرژی تجدیدپذیر طی سه سال آینده بسیار ارزشمند است.

وزیر کشور ادامه داد: استان مرکزی تا قبل از امروز حدود ۱۷۰ مگاوات برق خورشیدی وارد شبکه کرده و امروز ( پنجشنبه) به مناسبت هفته دولت، ۴۰ مگاوات دیگر به شبکه سراسری وارد کرد.

مومنی، رویکرد اولویت‌دهی به استان‌ها برای استفاده از برق خورشیدی تولیدی خودشان را رقابتی سازنده بین استان‌ها برای پیشگامی در تولید انرژی پاک عنوان کرد و گفت: این مهم باید با مدیریت استان‌ها به خوبی انجام شود.

وی تصریح کرد: نیروگاه ۲۷۰ مگاواتی متانول کاوه، متعلق به گروه صنعتی شیشه کاوه است که پنل‌های این نیروگاه خریداری شده و آماده نصب است و طبق زمان‌بندی مشخص، به‌زودی به بهره‌برداری کامل خواهد رسید.

وزیر کشور افزود: کشور به طور قطع در آینده نزدیک با تلاش‌های انجام داده از ناترازی‌ها عبور خواهد کرد.

مومنی تاکید کرد: برق زیرساخت اصلی هرگونه پیشرفت و توسعه در کشور است که باید تلاش شود تا روز به روز از طریق انرژی‌های تجدیدپذیر افزایش یابد. 

