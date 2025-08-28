نتایج نهایی پنجاه و دومین آزمون دستیاری امروز بر روی سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی اعلام خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - نتایج نهایی پنجاه و دومین آزمون دستیاری امروز پنجشنبه ۶ شهریور ماه توسط مرکز سنجش آموزش پزشکی اعلام خواهد شد.

نتایج اولیه پنجاه و دومین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشکی به صورت کارنامه اولیه ۲۶ خردادماه ۱۴۰۴ منتشر شد.

دفترچه انتخاب رشته محل پنجاه و دومین آزمون دستیاری پزشکی در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی قرار گرفت و داوطلبان از ۲۸ خردادماه می‌توانستند نسبت به انتخاب رشته اقدام کنند.

پنجاه و دومین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشکی پنجشنبه ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ در دانشگاه‌های علوم پزشکی برگزار شد.

در این آزمون ۱۴ هزار و ۷۰۸ داوطلب ثبت نام کردند که این تعداد ۷۴۵۴ نفر خانم (۵۱ درصد) و ۷۲۵۴ نفر آقا (۴۹ درصد) بودند.

برچسب ها: نتایج آزمون دستیاری ، نتایج آزمون دستیاری پزشکی
