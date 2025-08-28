مهلت ثبت نام آزمون قضاوت سال ۱۴۰۴ تا فردا

ثبت نام آزمون جذب عمومی تصدی منصب قضاء سال ۱۴۰۴ تا فردا ۷ شهریور مهلت دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - قوه قضاییه اعلام کرد:  بدین وسیله به اطلاع متقاضیان دانشگاهی و حوزوی می‌رساند، معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه در نظر دارد از میان واجدین شرایط جذب عمومی برای تصدی منصب قضاء دعوت به‌عمل آورد. از این‌رو داوطلبان می‌توانند تا فردا مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ صرفاً به صورت اینترنتی و از طریق درگاه مرکز آزمون جهاد دانشگاهی به نشانی www.hrtc.ir نسبت به ثبت نام خود اقدام نمایند. 

به داوطلبان توصیه می‌شود با توجه به حجم بالای مراجعه در ساعات پایانی، فرایند ثبت نام را هرچه سریعتر به اتمام رسانند و از موکول کردن ثبت نام به ساعات پایانی خودداری کنند.

برچسب ها: آزمون قضاوت ، قوه قضاییه
