مجموعه‌ای از طرح‌های آبرسانی در بخش ارژن شیراز، همزمان با هفته دولت به بهره برداری رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان - با حضور جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی، مجموعه‌ای از طرح‌های آبرسانی در بخش ارژن شیراز همزمان با هفته دولت به بهره‌برداری رسید.

بهمن بهروزی، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شیراز اظهار کرد: در روستای چهل‌چشمه با جمعیت هزار و ۳۰۰ نفر، یک باب مخزن ۵۰۰ مترمکعبی پیش‌ساخته خریداری و نصب و همچنین یک حلقه چاه دستی حفر و تجهیز شد.

او ادامه داد: این طرح با اعتباری بالغ بر ۱۰۰ میلیارد ریال به بهره‌برداری رسید.

بهروزی با بیان اینکه در روستا‌های بیدقطار، بیستون و تل‌کره‌ای نیز ۳ باب مخزن ۵۰ مترمکعبی خریداری و نصب شد، اضافه کرد: علاوه بر آن، ۷ هزار و ۷۰۰ متر خط انتقال و شبکه توزیع توسط گروه‌های جهادی شهدای آب اجرا شد که در مجموع با هزینه‌ای بالغ بر ۹۰ میلیارد ریال تکمیل شده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شیراز با بیان اینکه در روستای قلعه‌محمدعلی نیز یک حلقه چاه با عمق ۳۱ متر و دبی ۶ لیتر بر ثانیه حفر و تجهیز شد، گفت: این طرح با هزینه‌ای معادل ۹ میلیارد ریال جمعیت این روستا را تحت پوشش قرار داده است.

او تأکید کرد: این اقدامات بخشی از برنامه‌های شرکت آب و فاضلاب شیراز برای ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی و تأمین آب پایدار در روستا‌های بخش ارژن است.

محمود رضایی، معاون عمرانی استانداری فارس، نیز ضمن تقدیر از عملکرد دستگاه‌های متولی آب استان، گفت: در فارس با وجود همه تنش‌های آبی و مشکلات موجود، بحران آب نداشته‌ایم و تلاش مجموعه‌های مسئول باعث تأمین پایدار آب در نقاط مختلف استان شده است.

منبع: روابط عمومی آبفا شیراز
