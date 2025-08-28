محمد رضا بهرامن نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران در حاشیه دومین نمایشگاه بینالمللی گوهرسنگ اظهار داشت: این نمایشگاه یک رویداد فوق تخصصی در زمینه معدن است. هدف اصلی ما در اینجا، بررسی و بحث پیرامون انقلاب معدنی و زنجیره ارزش افزوده در این بخش میباشد.
وی ادامه داد:انقلاب معدن به معنای توانایی ما در ارائه زنجیره ارزش افزوده کامل در بخش معدن است. این نمایشگاه نمایشی از حرفهای بودن در صنعت معدن است و به ما این امکان را میدهد که بتوانیم ارزشهای ذاتی ذخایر معدنی کشور را نشان دهیم.
او بیان کرد: یک نمونه بارز از این زنجیره، معدن مس در شهربک است. در این معدن، فیروزههای موجود در ساختار زمین شناسی به ارزش افزوده بالایی تبدیل شدهاند. این نشاندهنده حرکت و توسعه زنجیره ارزش افزوده در بخش معدن است.
وی ادامه داد: انقلاب معدنی میتواند اقتصاد کشور را در قرن بیست و یکم تغییر دهد. در حال حاضر، کشورهای دیگر نیز به این موضوع توجه دارند. به عنوان مثال، ایالات متحده در اوکراین به دنبال سرمایهگذاری بر روی عناصر نادر و خاکی است.
وی : این نمایشگاه به رغم اینکه تنها یک سال است که برگزار میشود، نماد و تفکری قوی برای ثروت کشور دارد. ما باید واقعیتهای این ثروت را به جامعه و کشورهای دیگر معرفی کنیم تا نشان دهیم که چه منابع ارزشمندی در کشور داریم.
او بیان کرد:بسیاری از مردم از این ثروتها بیخبرند، زیرا هرگز با آنها آشنا نشدهاند. تا زمانی که این منابع به محصولات زینتی تبدیل نشوند، ارزش واقعی آنها مشخص نمیشود.
وی ادامه داد: ما باید هر ساله این نمایشگاهها را برگزار کنیم و دنیا را دعوت کنیم تا برای بازارهای خاص به این نمایشگاه بیایند.
وی افزود: در خانه معدن، کمیتهای به نام گوهرسنگها داریم که چند سال است فعال شده و هدف آن توجه به ارزش افزوده این مواد معدنی است.
وی افزود:بسیاری از فعالان اقتصادی در بخش معدن در کشور وجود دارند، اما نیاز به سرمایهگذاری و تعریف منابع انسانی در این مسیر داریم. با استفاده از نیروهای انسانی خلاق و استارتاپها، میتوانیم این مسیر را برای بازارهای جهانی هموار کنیم.
این رویداد که تا ۹ شهریور ماه ادامه خواهد داشت، با حضور پرشمار فعالان، کارشناسان و مقامات بلندپایه از جمله بهرامن، رئیس خانه معدن ایران؛ آقاجانلو، مدیرعامل ایمیدرو؛ شیخ، معاون صنایع عمومی وزیر صمت؛ بیکزاده، مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاههای بینالمللی ایران؛ و بذرافشان، رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران، گامی مهم در جهت معرفی و توانمندسازی زنجیره کامل صنعت گوهرسنگ، از استخراج از معادن تا عرضه به بازار، محسوب میشود.
این نمایشگاه با گرد هم آوردن بیش از ۶۰ شرکت داخلی از ۲۷ استان کشور، بستری بینظیر برای نمایش تنوع و ظرفیتهای صنعت گوهرسنگ ایران فراهم کرده است. در غرفههای این رویداد، علاوه بر انواع گوهرسنگهای طبیعی، سنگهای راف، گوهرسنگهای مصنوعی و مصنوعات نفیس ساخته شده از این سنگها، ماشینآلات و ابزارآلات تخصصی مورد نیاز صنعت نیز به نمایش گذاشته شده است. حضور شرکتهای دانشبنیان، مراکز آموزشی و پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی، جنبه علمی و نوآورانهی این نمایشگاه را برجسته میسازد و بر اهمیت تحقیق و توسعه در این حوزه تاکید دارد.
حضور نهادهای مهمی، چون سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران، اداره کل میراث فرهنگی و صنایع دستی استان تهران، اتحادیه فروشندگان و سازندگان طلا و جواهر، مجتمع مس شهربابک و پایانههای صادراتی گوهرسنگها، نشاندهنده اهمیت و حمایت گسترده از این صنعت است. این همراهی، چشمانداز روشنی را برای رفع موانع و تسهیل فرآیندهای مرتبط با استخراج، فرآوری و صادرات گوهرسنگها ترسیم میکند.
یکی از جنبههای قابل توجه این نمایشگاه، برگزاری کارگاههای آموزشی و نشستهای تخصصی با همکاری مراکز علمی و پژوهشی کشور است. موضوعاتی، چون گوهر ایرانی و توسعه اقتصاد ملی و محلی، تجارت گوهرسنگها، ظرفیتها و چالشها ، جایگاه تشکلها در زنجیره ارزش گوهرسنگ و اکتشاف، آزمایشگاه و موانع توسعه، نشاندهنده تلاش برای ارتقاء دانش تخصصی، تبادل تجربیات و یافتن راهکارهای عملی برای رفع چالشهای موجود در این صنعت است. این نشستها فرصتی مغتنم برای فعالان این حوزه فراهم میآورند تا با آخرین دستاوردها آشنا شده و به همافزایی برای پیشبرد اهداف صنعت گوهرسنگ کشور بپردازند.
برگزاری این نمایشگاه در شرایطی که ایران از ذخایر غنی گوهرسنگ برخوردار است، اما هنوز نتوانسته جایگاه شایستهای در بازارهای جهانی کسب کند، فرصتی ارزشمند برای معرفی توانمندیها و جذب سرمایهگذاریهای داخلی و خارجی است. تمرکز بر زنجیره کامل تولید از معدن تا بازار، حضور فعال بخش خصوصی و دانشبنیانها، و برگزاری برنامههای آموزشی و تخصصی، همگی نشانههایی از عزم جدی برای توسعه این صنعت استراتژیک هستند. با این حال، همانطور که در نشستهای تخصصی نیز اشاره شد، رفع موانع اداری، تسهیل فرآیندهای صادراتی و حمایت مستمر از بخش خصوصی، کلید دستیابی به جایگاه واقعی ایران در بازار جهانی گوهرسنگ خواهد بود.