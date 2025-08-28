باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - هرچند نام لرستان بیشتر با طبیعت بکر و کشاورزی گره خورده است، اما منابع نفتی، گازی و همچنین ظرفیت انرژی‌های تجدیدپذیر در این استان، پتانسیل‌های راهبردی برای توسعه اقتصادی ایجاد کرده‌اند.

نفت لرستان بخشی از کمربند نفتی زاگرس را تشکیل می‌دهد. در برخی شهرستان‌ها همچون پل‌دختر، پلدختر، رومشکان، و حتی بخشی از خرم‌آباد، نشانه‌های وجود میادین نفتی و گازی شناسایی شده است. مهم‌ترین میدان شناخته‌شده، میدان نفتی پل‌خِتر است که مطالعات اکتشافی آن از سال‌ها پیش توسط شرکت ملی نفت ایران انجام شده است.

امکان ساخت پالایشگاه ۱۰۰ هزار بشکه‌ای و ایجاد پتروشیمی

شاهرخی استاندار لرستان اعلام کرده که پس از سال‌ها محرومیت از اقتصاد نفتی، با پیگیری‌های مستمر، رایزنی‌هایی با هلدینگ خلیج فارس انجام شده است تا ظرفیت‌های حوزه نفت و گاز استان بررسی و سرمایه‌گذاری شود.

وی از امکان ساخت پالایشگاه ۱۰۰ هزار بشکه‌ای و ایجاد پتروشیمی در شهرستان‌هایی مانند کوهدشت، نورآباد، خرم‌آباد و پلدختر سخن گفته است.

شاهرخی افزود: همچنین مجوز صادرات مشتقات نفتی از منطقه ویژه اقتصادی ازنا به‌تازگی صادر شده است.

انرژی و نفت لرستان؛ فرصت‌های نهفته

برخلاف استان‌های همسایه مانند خوزستان و ایلام که استخراج و بهره‌برداری گسترده دارند، لرستان هنوز سهم اندکی از درآمد‌های مستقیم نفتی دارد. همین مسئله باعث شده که استان بیشتر یک منطقه اکتشافی و بالقوه باقی بماند تا یک قطب فعال تولید انرژی.

لرستان علاوه بر منابع فسیلی، به‌واسطه اقلیم کوهستانی و آب‌وهوای متنوع، در حوزه انرژی‌های نو نیز مستعد سرمایه‌گذاری است:

رودخانه‌های بزرگی همچون کشکان، سیمره و دز، امکان ایجاد سد‌های کوچک و نیروگاه‌های برق‌آبی را فراهم کرده است. نیروگاه سیمره یکی از نمونه‌های مهم در این زمینه است.

مناطق دشت‌های خرم‌آباد، کوهدشت و الشتر با تابش بالای خورشید، ظرفیت احداث نیروگاه‌های خورشیدی را دارند.

ارتفاعات شمال و شرق استان، به‌ویژه مناطق دورود و ازنا، امکان بهره‌برداری از توربین‌های بادی را دارا هستند.

انتقال بیش از ۱۴٫۵ میلیارد لیتر نفت خام و فرآورده‌های نفتی ازخطوط لوله استان

نماینده شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران در لرستان گفت: طی پنج ماهه اول سال جاری، بیش از ۱۴٫۵ میلیارد لیتر نفت خام و فرآورده‌های نفتی از طریق خطوط لوله استان منتقل شده است.

وی افزود: این حجم شامل تقریباً ۱۲٫۳ میلیارد لیتر نفت خام و حدود ۲٫۲ میلیارد لیتر فرآورده‌ها مانند بنزین، نفت سفید و نفت گاز است.

با وجود ظرفیت‌های یادشده، لرستان با چالش‌های زیر روبه‌روست: ضعف زیرساخت‌های صنعتی و سرمایه‌گذاری برای بهره‌برداری از منابع نفتی.

سهم اندک استان از درآمد‌های نفت و گاز، در حالی که بیکاری و مهاجرت جوانان به‌عنوان مشکل اصلی پابرجاست.

تمرکز بیش از حد بر منابع فسیلی در سطح کشور که گاهی فرصت‌های انرژی‌های تجدیدپذیر در لرستان را به حاشیه رانده است.

طرح‌های توسعه‌ای سوخت رسانی کهاب در شهرستان‌های لرستان

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه لرستان خبر داده که طرح کهاب (یکی از طرح‌های سوخت‌رسانی مکانیزه) در شهرستان‌های بروجرد، پلدختر و الیگودرز اجرا شده است.

وی افزود: همچنین درباره اتصال نیروگاه سیکل ترکیبی خرم‌آباد به خطوط لوله نفت و پیگیری حذف سوخت‌رسانی با نفتکش صحبت شده است.

انرژی‌های فسیلی و تجدیدپذیر لرستان؛ هم‌افزایی برای آینده‌ای روشن

برای بهره‌گیری بهتر از ظرفیت‌های انرژی در لرستان، چند رویکرد کلیدی می‌تواند آینده استان را تغییر دهد:

تکمیل پروژه‌های اکتشافی نفت و گاز و ورود به مرحله بهره‌برداری با رعایت ملاحظات زیست‌محیطی.

سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر و تبدیل لرستان به قطب برق‌آبی و خورشیدی غرب کشور.

ایجاد صنایع پایین‌دستی نفت و گاز در استان برای ایجاد اشتغال و جلوگیری از خام‌فروشی.

سهم‌دهی عادلانه از درآمد‌های نفتی به لرستان برای جبران عقب‌ماندگی‌های توسعه‌ای.

لرستان با ترکیبی از منابع نفت، گاز، آب و انرژی‌های نو، ظرفیتی استراتژیک در نقشه انرژی ایران دارد. اما برای تبدیل این ظرفیت بالقوه به بالفعل، نیاز به نگاه ملی، سرمایه‌گذاری هوشمند و برنامه‌ریزی بلندمدت وجود دارد. اگر چنین سیاستی اتخاذ شود، لرستان می‌تواند از استانی مهاجرفرست و بیکارخیز به استانی توسعه‌یافته و پایدار در حوزه انرژی بدل گردد.