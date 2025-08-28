باشگاه خبرنگاران جوان؛ سمانه هرمزی - دانش فرماندار شهرستان نهبندان با حضور در برنامه دروازه دولت صدا و سیمای استان گفت: در مورد تمرکز بر جهاد تبیین و وحدت، مسئولین شهرستان بر اهمیت استفاده از مناسبتها مانند هفته دولت برای جهاد تبیین و بازخوانی دستاوردهای انقلاب برای نسل جدید تأکید دارند؛ حفظ وحدت ملی نیز کلید خنثیسازی نقشههای دشمنان عنوان شد.
او افزود: با توجه به قرار گرفتن نهبندان در کریدور حیاتی چابهار به خراسان بزرگ، این شهرستان طی ۵ تا ۱۰ سال آینده به یکی از بهترین شهرستانهای کشور تبدیل خواهد شد؛ پروژههای زیربنایی مهمی چون خط لوله گاز نهبندان و پستهای برق معادن و سایر مناطق، نقش کلیدی در این توسعه ایفا میکنند؛ همچنین با احداث نیروگاههای خورشیدی، ناترازی برق در آینده رفع خواهد شد.
دانش بیان کرد: در حال حاضر معادن غنی طلا، مس، آهن و... به صورت خامفروشی بهرهبرداری میشوند، اما رویکرد دولت، فرآوری این منابع ارزشمند است؛ از جمله طرحهای بزرگ هفته دولت در شهرستان میتوان به کلنگزنی نیروگاه عظیم ۱۱۰ مگاواتی خورشیدی با مشارکت بخش خصوصی و اعتبار ۳ هزار میلیارد تومانی اشاره کرد که نهبندان را به قطب انرژیهای تجدیدپذیر تبدیل خواهد کرد.
فرماندار شهرستان نهبندان در خصوص پروژههای کلیدی برای آبادانی نهبندان گفت: در زمینه راه و ترابری پروژه دوبانده شدن محور مواصلاتی نهبندان-شوسف تکمیل شده و تا پایان سال افتتاح میشود؛ همچنین ۳۰ کیلومتر از باند اول نهبندان به سربیشه در جاده چابهار به خراسان بزرگ نیز امسال به اتمام میرسد.
او عنوان کرد: مخزن تأمین آب شرب شهر نهبندان با ظرفیت ۵ هزار مترمکعب و اعتبار ۶۰ میلیارد تومان به رفع تنش آبی در منطقه کمک شایانی خواهد کرد؛ افتتاح پروژه معدن فلورین با ۲۵۰ میلیارد تومان اعتبار، از دیگر اقدامات مهم در حوزه صنعت و معدن است.
دانش تصریح کرد: پست برق در حال ساخت نهبندان با ۶۵ درصد پیشرفت فیزیکی، نقش حیاتی در تأمین برق سایر طرحها و توسعه منطقه خواهد داشت؛ ایمیدرو برای تأمین اعتبار پستِ ۴۰۰ نیز تعهد داده است.
فرماندار شهرستان نهبندان اظهار کرد: در آذر امسال، چهارمین همایش بینالمللی بیابان لوت با رویکرد سرمایهگذاری اقتصادی و حضور مهمانان بینالمللی در نهبندان برگزار میشود؛ این همایش فرصتی بینظیر برای معرفی ظرفیتهای شهرستان و جذب سرمایه است و نمایشگاه صنایع دستی و ظرفیتهای معدنی نیز در حاشیه آن برپا خواهد شد.
او گفت: شهرستان با ۵ هزار هکتار زیر کشت بنه و ۲ هزار و ۵۰۰ هکتار زیر کشت پنبه، ظرفیتهای عظیمی در زمینه اشتغال و گردشگری کشاورزی دارد؛ در زمینه توسعه زیرساختهای گردشگری نیز برای جذب بیشتر گردشگر، کلنگزنی یک هتل پنج ستاره با همت بخش خصوصی در دستور کار قرار گرفته است.
دانش افزود: نهبندان با برنامههای توسعهای گستردهای همچون احداث بیمارستان ۹۶ تختخوابی، خط راهآهن، پست ۴۰۰، چندین نیروگاه خورشیدی و خط انتقال آب دریای عمان، در آستانه تحولی چشمگیر و رسیدن به جایگاهی برجسته در سطح کشور است.