باشگاه خبرنگاران جوان - فیلمهای سینمایی و تلویزیونی و انیمیشن «روزهای افتخار»، «رستوران آسمان»، «دوست وحشی من»، «پسران کونگ فو کار ۲»، «دولت عشق»، «به من میگن ترینیتی»، «کتابخانه گمشده»، «فرزندان شایلاک»، «من زلاتان هستم»، «سگهای جنگ»، «مگ»، «هاربین»، «دیابولیگ: کی هستی؟»، «قلمروی کنسوکه»، «ماجرای آجیل فروشی»، «انتقام مرگبار یک سرآشپز»، «آقای اوه»، «قاعده بازی»، «مومیایی ۳»، «کینه»، «رابین هود»، «جستوجو در شهر»، «ظهر شانگهای»، «عنکبوت»، «لئون»، «مبارزان شانگهای»، «قانون و اخلاق»، «دارکوب زبل»، «پسران گمنچه»، «تبدیل شوندگان، یک»، «افسانه نارنیا»، «میان ستارهای» و «زاده شده برای پرواز»؛ پنجشنبه و جمعه ۶ و ۷ شهریور ماه از شبکههای سیما روی آنتن میروند.
به گزارش روابط عمومی و رسانههای نوین معاونت سیما، فیلم سینمایی «روزهای افتخار» به کارگردانی «رشید بوچارب»، پنجشنبه ۶ شهریور ماه ساعت ۲۳:۳۰ از شبکه یک سیما پخش خواهد شد.
این فیلم با بازی جمل دبوز، سامی ناسری، روزچدی زم، سامی بواجیلا، برنارد بلانکن و متیو سیمونه؛ براساس داستانی واقعی روایت شده و در طول جنگ جهانی دوم اتفاق میافتد. در سال ۱۹۴۳ میلادی چهار مرد از آفریقای شمالی به نامهای سعید، عبدالقادر، مسعود و یاسر به همراه ۱۳۰۰۰۰ سرباز بومی دیگر به عضویت ارتش فرانسه در میآیند تا سرزمین پدری خود را از دست نازیها آزاد کنند و ...
داستان در جنگ جهانی دوم روی میدهد؛ زمانی که نیروهای فرانسه با کمبود نیروی انسانی رو به رو هستند و برای جبران این کمبود، فرانسه به مراکش، یکی از مستعمراتش درخواست نیرو میدهد. گروهان الجزایری که تجربه جنگ ندارند پس از آموزش وارد جنگ میشوند و تلفات بسیاری میدهند. پس از پایان جنگ جهانی و استقلال مراکش از استعمار، فرانسه با توجیه شهروند نبودن این بازماندگان از پرداخت مستمری آنها سرباز میزند.
**************************************************
فیلم سینمایی «رستوران آسمان» به کارگردانی «یوشی هیرو فوکاگاوا»، جمعه ۷ شهریور ماه ساعت ۱۶:۰۰ از شبکه یک سیما پخش خواهد شد.
در خلاصه داستان فیلم با بازی جان فوبوکی، مانامی هونجو و هووی ایشی زاکی آمده است: واتارو، همسرش کوتو و دخترش شیوری در هوکایدو در شمال ژاپن دامدار هستند. واتارو مسئول تامین شیر مورد نیاز تولیدی پنیر عمو اوتانی است و آرزو دارد روزی، پنیرهایی به خوبی پنیرهای او درست کند. واتارو و دوستانش محصولات با کیفیت و اوراگانیک تولید کرده و در بازار روز میفروشند. روزی سرآشپزی ممتاز به نام آسادا به بازار آنها آمده و تحت تاثیر کیفیت محصولات انها قرار میگیرد. سرآشپز با محصولات این کشاورزان و دامداران، غذاهای فوق العادهای آماده میکند و این موضوع باعث ایجاد جرقه راه انداختن رستوران آسمان میشود. واتارو و دوستانش روی پنیرهای عمو اوتانی حساب کردهاند، اما ...
**************************************************
فیلم سینمایی «دوست وحشی من» به کارگردانی «آنا کورباتوا»، جمعه ۷ شهریور ماه ساعت ۰۸:۳۰ از شبکه دو سیما پخش خواهد شد.
این فیلم با بازی یوری کولوکولنیکُف، یولیا الکساندروا و اولگا اسمیرنوا؛ درباره الکساندر پسر بچه ۷ سالهای است که به دلیل مأموریت کاری مادرش مجبور میشود مدتی نزد خاله اش نینا در شهری کوچک و جنگلی زندگی کند. الکساندر در ابتدا با همکلاسیهای خود ارتباط برقرار نمیکند و از تنهایی به طبیعت و جنگل پناه میبرد. روزی الکساندر در جنگل با بچه روباهی مواجه میشود که در تله شکارچیان غیرقانونی گیر افتاده و زخمی شده است. الکساندر در ابتدا روباه را در جایی مخفی کرده و رسیدگی به او را آغاز میکند، اما زمانی که متوجه میشود به تنهایی قادر به نجات بچه روباه نیست، از خاله اش کمک میگیرد. خاله نیز موضوع را با نامزدش که جنگلبان است مطرح کرده و ...
**************************************************
فیلم سینمایی جدید «پسران کونگ فو کار ۲» به کارگردانی «شِنگ تائو و وی وانگ»، جمعه ۷ شهریور ماه ساعت ۱۸:۰۰ از شبکه دو سیما پخش خواهد شد.
داستان این فیلم با بازی لین کیونان، ژانگ شونیو و بی یان لئونگ کار؛ درباره پسربچهای به نام لیوشان است که در خارج از کشور زندگی میکند. او به دلیلِ شلوغ کاری و شیطنتهای زیاد از اکثر مدرسههای محله سکونت شان اخراج میشود. پدر و مادر لیوشان تصمیم میگیرند تا او را به چین برگردانند تا هم در آنجا با دایی خود یوان لی زندگی کند و هم در مدرسهای که دایی اش در آنجا کار میکند درس بخواند. در فرودگاه با سارقانی مواجه میشود که یک چمدان فلزی را از خواهر و برادری که با تبهکاران همکاری میکنند میدزدند و لیوشان با تلاش زیاد چمدان را از سارقان پس میگیرد، اما میبیند که در آن فقط یک خرگوش است! خرگوش را با خود به منزل دایی یوان لی میبرد. از فردای آن روز با دایی خود به مدرسه میرود و متوجه میشود که دایی اش از خانم معلم سان وان خوشش میآید. دایی یوان لی به لیوشان میگوید که از خانم معلم سان وان خواستگاری کرده، اما آقای مدیر مدرسه و خواهرزاده اش آقای سو که استاد ورزشِ بچه هاست قانونی را در مدرسهی غیرانتفاعی خود وضع کردهاند که زن و شوهر همزمان نمیتوانند در مدرسه مشغول به کار باشند و، چون دایی یوان لی و سان وان به مبلغِ دریافتی از مدرسه برای تامین مخارج زندگی نیاز دارند نمیتوانند با هم ازدواج کنند. تبهکاران برای گرفتنِ خرگوش مدام مزاحمِ لیوشان میشوند و همانجا لیوشان و دایی میفهمند که خرگوشِ مورد نظر به دلیلِ داشتن یک علامت قرمز رنگ بر پیشانی با بقیه فرق میکند و ...
**************************************************
فیلم سینمایی «دولت عشق» به کارگردانی «حمید بهمنی»، جمعه ۷ شهریور ماه ساعت ۲۳:۲۰ از شبکه دو سیما پخش خواهد شد.
در این فیلم مقاطعی از فعالیتهای مبارزاتی و انقلابی شهید رجائی در زمان حکومت پهلوی در شهر قزوین به تصویر کشیده شده که در نهایت منجر به دستگیری و شکنجه وی توسط ساواک میگردد. شهید رجائی علیرغم برخوردهای خشن حکومت پهلوی، دست از مبارزات خود برنداشته و در محافل و مجالس مختلف به سخنرانی و روشنگری علیه سیاستهای حکومت وقت میپردازد. وی بارها توسط مأمورین ساواک با شدیدترین شکنجهها مواجه میشود. در ادامه به روزهای پیروزی انقلاب اسلامی ایران نزدیک شده و شهید رجائی که از زندان آزاد شده، از مسئولین کمیته استقبال از امام خمینی (ره) شده و در تلاش و تکاپو برای آماده سازی مدرسه رفاه به عنوان محل استقرار حضرت امام (ره) است و.
سیدجواد هاشمی، احمد میررفیعی، امیر گرجی، حبیبالله حداد و حمید اصغری تتماج در فیلم تلویزیونی «دولت عشق» بازی کردهاند.
**************************************************
فیلم سینمایی «به من میگن ترینیتی» به کارگردانی «انزو باربونی»، پنجشنبه ۶ شهریور ماه ساعت ۱۰:۰۰ از شبکه سه سیما پخش میشود.
این فیلم با بازی ترنس هیل و باد اسپنسر؛ درباره دو برادر است که یکی اسب دزد و دیگری ماجراجو است. آنها اتفاقی به شهری وارد میشوند و به عنوان کلانتر و معاونش شروع به کار میکنند. یکی از پولدارهای شهر درصدد بیرون راندن گروهی کشاورز از درهای است که او متعلق به خود میداند. دو برادر به کشاورزان کمک میکنند و ...
**************************************************
فیلم سینمایی جدید «کتابخانه گمشده» به کارگردانی «گلب اورلاف»، پنجشنبه ۶ شهریور ماه ساعت ۱۶:۰۰ از شبکه سه سیما پخش خواهد شد.
در خلاصه داستان فیلم با بازی تیخون ژیزنفسکی، الکسی سربریاکوف و دیانا پوژارسکایا آمده است: ایلیا جوانی است که در زمینه ساخت اسکوتر کار میکند. با مرگ مادربزرگش در ۱۰۳ ساگی خانه او را به ارث میبرد. ایلیا که قصد زندگی در خانه را دارد ابتدا آنجا را بازسازی میکند و با خراب کردن دیوار خانه یک جلد کتاب از جنس چوب که روی آن با خط سیریلیک نگارش شده است را مییابد. کتاب را همانند قاب عکس به دیوار آویزان کرده و از آن عکس میگیرد و عکس را در فضای مجازی به اشتراک میگذارد. فردی به نام مکس با پیشنهاد مبلغ بالایی پول قصد گرفتن آن جلد چوبی کتاب را دارد. ایلیا قبول نمیکند، اما ...
**************************************************
فیلم سینمایی جدید «فرزندان شایلاک» به کارگردانی «کاتسوهیده موتوکی»، پنجشنبه ۶ شهریور ماه ساعت ۲۴:۰۰ از شبکه سه سیما پخش میشود.
در این فیلم با بازی آیا اوئتو، یوتا تاماروری، هاروکا کینامی، ریوتا ساتو و واکانا ساکای خواهید دید: مسئولان بانک شعبۀ دایچی توکیو با جدیت به دنبال افزایش بازدهی عملکرد شعبه هستند؛ اما نتایج رضایتبخش نیست. کااورو کوجو مدیر شعبه و معاونش به کارمندان و بخشهای مختلف سرمایه گذاری فشار میآورند تا در جذب سرمایه بکوشند و در این راه استرس زیادی به کارکنان وارد میآورند. در این احوال ماکوتو تاکینو به شعبۀ بانک دایچی توکیو منتقل میشود. پیرمردی به نام کویچی ایشیمیتو که از قبل تاکینو را میشناسد و در واقع از او آتوی کوچکی دارد، کاری میکند که تاکینو مقدمات دریافت وام یک میلیارد ینی را برای شرکت فراهم کند. شرکت صوری است و در واقع وجود خارجی ندارد! وام با استقبال مدیران رده بالای بانک به ایشیمیتو پرداخت میشود؛ اما ایشیمیتو از همان ابتدا سود وام را پرداخت نمیکند و تاکینو ناچار میشود برای جلوگیری از افشای این فساد، صد میلیون ین را از بانک و از کیف کارمند جوانی به نام یوجی تاباتا برداشته و از طرف شرکت صوری اجیما استیت به حساب بانک واریز کند. گم شدن صد میلیون ین بلوایی به پا کرده و همۀ مدیران و کارمندان بانک در تکاپوی یافتن پول گم شده برمی آیند که ...
**************************************************
فیلم سینمایی «من زلاتان هستم» به کارگردانی «ینس شوگرن»، جمعه ۷ شهریور ماه ساعت ۱۰:۰۰ به روی آنتن شبکه سه سیما میرود.
در این فیلم با بازی گرانیت روشیتی، دومینیک اندرسون باجرکتاتی و سدومیر گلیسوویچ خواهیم دید: زلاتان ابراهیموویچ نوجوان متولد سوئد به همراه خواهر و برادر خود نزد مادرشان زندگی میکنند. پدر و مادر از هم جدا شدهاند ولی هر دو تلاش میکنند زندگی و مدرسه بچهها را پیگیری کنند. زلاتان عاشق فوتبال است و در یک تیم محلی بازی میکند، اما او به دلیل ناسازگاری در تیم و مدرسه همواره مورد بی توجهی مربی و معلمان قرار دارد. از طرفی مادر زلاتان ناخواسته درگیر یک ماجرای کلاهبرداری و سرقت شده و لذا بچهها باید مدتی نزد پدرشان زندگی کنند. زلاتان تصمیم میگیرد برای همیشه پیش پدرش بماند، او استعداد فوق العادهای در فوتبال دارد، اما به دلیل درگیری با دیگران بسیاری از مواقع روی نیمکت مینشیند. پدرش سعی میکند به او یاد دهد که باید صبورتر باشد و در نهایت زلاتان با کمی خویشتنداری و انضباط موفق میشود به یک تیم واقعی فوتبال راه پیدا کند. حالا پس از سالها زلاتان در تیم آژاکس بازی میکند ولی ...
**************************************************
فیلم سینمایی جدید «سگهای جنگ» به کارگردانی «آیزاک فلورنتین»، جمعه ۷ شهریور ماه ساعت ۱۴:۳۰ از شبکه سه سیما پخش میشود.
در این فیلم با بازی فرانک گریلو، رونا میترا و رابرت پاتریک خواهید دید: رایدر مامورمخفی سازمان اطلاعات آمریکا بعد از مدتی به یک عملیات برون مرزی به همراه دوستانش دعوت میشود. رییس آنها مامور کهنه کار و مسئله داری به نام هارت است که برای رسیدن به موفقیت از هیچ کاری دریغ نمیکند. او قرار است در یک عملیات سری به گسترش نفوذ آمریکا و گسترش منافع رییس جمهور در کشور لیبی کمک کند. هارت تیم عملیاتی رایدر و دوستانش را به لیبی میفرستد تا فرمانده یک گروه شورشی و شبه نظامی را ترور کنند. اما رایدر و دوستانش وقتی به آنجا میرسند غافلگیر شده و متوجه میشوند عملیات توسط خود هارت لو رفته و تمام دوستان رایدر قتل عام میشوند. رایدر و دوستانش طعمهای بودند که هارت بتواند اعتماد و همکاری فرمانده این گروه شبه نظامی را برای مقاصد منفعت طلبانه رییس جمهور و منافع آمریکا به دست آورد. رایدر به هر شکلی شده از مهلکه جان سالم به در میبرد و تصمیم میگیرد به کمک برخی از دوستان سابقش از هارت و سازمان اطلاعات و رییس جمهور انتقام بگیرد، اما ...
**************************************************
فیلم سینمایی «مگ» به کارگردانی «جان ترتلتاب»، جمعه ۷ شهریور ماه ساعت ۲۴:۰۰ از شبکه سه سیما پخش میشود.
در این فیلم با بازی جیسون استاتهام، لی بینگ بینگ، رین ویلسون، کلیف کرتیس و روبی رز خواهید دید: جوناس تیلور، متخصص امداد و نجات در آبهای عمیق است که در یک ماموریت برای نجات جان افراد خود دو نفر از خدمه خود را در یک زیر دریایی جا میگذارد و زیر در یایی از شدت ضربههای مهیبی که از یک موجود ناشناخته در یافت میکند منفجر میشود. بعد از این حادثه او کارش را کنار میگذارد و هیچکس حرف او را مبنی بر وجود یک موجود غول پیکر در زیر آب باور نمیکند و او را دیوانه میخوانند. یک شرکت تحقیقاتی که در حال انجام پروژهای جدید در گودال ماریان است، در مییابد که زیردریایی کوچک آنها زیر آب دچار مشکل شده و به زودی اکسیژن آنها تمام خواهد شد. آنها از جوناس درخواست کمک میکنند و جوناس با یک زیر دریایی دیگر به کمک آنها میشتابد و این بار با یک ابر کوسه ۲۵ متری در عمق آب بر خورد میکند که به زیر دریایی حمله کرده. او با تبحر دو نفر از سه خدمه را نجات میدهد و به سطح آّب میبرد ولی نفر سوم توسط کوسه کشته میشود و ...
**************************************************
فیلم سینمایی جدید «هاربین» به کارگردانی «مین هو وو»، پنجشنبه ۶ شهریور ماه ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه چهار سیما روی آنتن میرود.
داستان فیلم با بازی هیون بین، پارک جئونگ مین و جئون یئو بین؛ در سال ۱۹۰۹ آغاز میشود؛ آن جونگ گئون (مبارز انقلابی کره علیه استعمار ژاپن) در حالی از رودخانه یخزده تومن عبور میکند که همرزمانش، که از شکستهای گذشته زخمی شدهاند، به وفاداری او شک دارند. دلیل این تردید، امتناع او از اعدام اسیران ژاپنی، از جمله افسر تاتسوئو موری است. پس از این واقعه جایگاه رهبری آن زیر سؤال میرود و او تصمیم میگیرد با ترور ایتو هیروبومی، نخستوزیر ژاپن و طراح اصلی اشغال کره، جبران مافات کند. آن، گروهی را برای اجرای مأموریت تشکیل میدهد؛ از جمله وو دوک سون و کیم سانگ هیون. آنها سوار قطاری به سمت ولادی وستوک میشوند تا راه را برای ترور ایتو در مسیر حرکتش به هاربین هموار کنند. در ولادی وستوک، در آستانه اجرای عملیات در چانگچون، مخفیگاه گروه توسط نیروهای ژاپنی به رهبری موری شناسایی میشود و ...
**************************************************
فیلم سینمایی «دیابولیگ: کی هستی؟» به کارگردانی «آنتونیو مانتی»، جمعه ۷ شهریور ماه ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه چهار روی آنتن میرود.
در خلاصه داستان فیلم با بازی جاکومو جیانیوتی، میریملوئونه و مونیکا بلوچی خواهیم دید: دیابولیک که از زندان گریخته برای فرار از کشور به پول نیاز دارد. بانکی را هدف قرار میدهد که جواهرات و ساعتهای گران قیمت دارد. او از اوا میخواهد که خود را به عنوان یک بیوه ثروتمند به نام خانم مورل جا بزند و یک صندوق امانات اجاره کند. این به او امکان میدهد تا در مورد ویژگیهای امنیتی بانک اطلاعات لازم را به دست آورد، اما غافل از این است که بازرس جینگو منتظر اوست تا دیابولیک را دستگیر کند. در لحظه آخر اوا، دیابولیک را نجات داده و با هم میگریزند، اما ...
**************************************************
انیمیشن سینمایی «قلمروی کنسوکه» به کارگردانی «نیل بویل»، پنجشنبه ۶ شهریور ماه ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه تهران پخش میشود.
در این انیمیشن خواهیم دید: مایکل با والدینش و خواهرش بکی به مسافرت دریایی میروند. والدین او ناخدای کشتی هستند و قرار است که خواهرش آن شب را نگهبانی دهد. همان شب طوفانی در میگیرد و مایکل درون آب میافتد و با شنا خود را به جزیرهای کوچک میرساند. او در جزیره سعی دارد که برای خودش آب و غذا بیابد ولی نمیتواند و بعد از این که بیدار میشود متوجه میشود که کسی برای او آب و غذا آورده است؛ و مایکل میتواند کنسوکه، مردی که برای او آب و غذا آورده را پیدا کند. او مرد ژاپنی مسنی است که سالها است در این جزیره تنها زندگی میکند. او در حمله آمریکا به ناکازاکی همسر و فرزندش را از دست داده و خودش هم که سرباز بوده و روی کشتی خدمت میکرده است و ...
**************************************************
انیمیشن سینمایی «ماجرای آجیل فروشی» به کارگردانی «پیتر لپنیوتیز»، جمعه ۷ شهریور ماه ساعت ۰۹:۰۰ از شبکه تهران پخش میشود.
در خلاصه داستان این انیمیشن آمده است: راکون و حیوانات جنگل قصد جمع کردن آذوقه زمستانی دارند و ذخیره خود را از گاری حمل آجیل تامین میکنند. ولی سنجاب و دوست موشش باعث آتش گرفتن گاری میشوند و همین باعث اخراج آنها از گروه میشود و آنها سعی میکنند اوضاع را درست کنند.
**************************************************
فیلم سینمایی جدید «انتقام مرگبار یک سرآشپز» به کارگردانی «الکسااندر کریر»، جمعه ۷ شهریور ماه ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه تهران پخش میشود.
در این فیلم با بازی کاترین کوهوت، توماس شوانک و چلسی مویرهد خواهیم دید: الیزابت پس از فرار از یک رابطه آزاردهنده، به یک شهر جدید نقل مکان میکند. او با امید به شروعی تازه، تصمیم میگیرد رستوران خود را در این شهر جدید باز کند. الیزابت که سرآشپزی ماهر است، به سرعت در میان مردم محلی محبوب میشود و رستورانش تبدیل به یکی از بهترین مقاصد غذایی شهر میشود. اما آرامش زندگی جدید او دوام چندانی ندارد. به زودی الیزابت متوجه میشود که درگیر یک بازی مرگبار شده است. او با تهدیدات و خطراتی مواجه میشود که او را به یاد گذشته تاریک و آزاردهندهاش میاندازد. این تهدیدات نه تنها کسب و کار و شهرت او را به خطر میاندازد بلکه جان او و عزیزانش را نیز تهدید میکند و ...
**************************************************
فیلم سینمایی «آقای اوه» به کارگردانی «هانس هولم»، پنج شنبه ۶ شهریور ماه ساعت ۰۱:۰۰ بامداد از شبکه نمایش پخش میشود.
در خلاصه فیلم با بازی رولف لاسگارد، بهار پارس و فیلیپ برگ آمده است: داستان این فیلم آشنایی اتفاقی خانوادهای ایرانی در سوئد با یک مرد سوئدی بد اخلاق است. اوه، پیرمردِ عبوس و ترشروی ۵۹ ساله محله است که به همسایهها و دیگران روی خوش نشان نمیدهد و در فکر خودکشی است. در یکی از همان روزهای معمولی، پروانه و خانوادهاش به خانه روبهرویی نقل مکان میکنند. مدتی بعد، تصادف سرنوشتسازِ آنها با صندوق پستیِ اوه، مقدمهای میشود به دوستیِ غیرمنتظره پروانه با اوه و ...
**************************************************
فیلم سینمایی «قاعده بازی» به کارگردانی «احمدرضا معتمدی»، پنج شنبه ۶ شهریور ماه ساعت ۱۱:۰۰ از شبکه نمایش پخش میشود.
داستان این فیلم درباره مردی است که دو زن، از محلات پایین و بالای شهر دارد و از هر کدام از اینها نیز فرزندانی دارد که زنها و فرزندان از وجود یکدیگر بی خبرند...
سعید پورصمیمی، فریده سپاهمنصور، اکبر عبدی، داریوش ارجمند، جمشید هاشم پور، گوهر خیراندیش، الناز شاکردوست، حمید لولایی، علیرضا خمسه، زنده یاد محسن قاضی مرادی، انوشیروان ارجمند و ژاله صامتی در این فیلم سینمایی نقشآفرینی کردهاند.
**************************************************
فیلم سینمایی «مومیایی ۳» به کارگردانی «راب کوهن»، پنج شنبه ۶ شهریور ماه ساعت ۱۳:۰۰ از شبکه نمایش پخش میشود.
در خلاصه داستان این فیلم با بازی رندن فریزر، جت لی، ماریا بلو، جان هانا، لوک فورد، میشل یئو، لیام کانینگهام، ایزابلا لئونگ، آنتونی وانگ و راسل وونگ خواهیم دید: قرنها پیش، امپراتور شرور کشور چین همراه با ارتشش توسط جادوگری به نام زی یوان نفرین و به مومیاییهایی بیجان تبدیل میشوند. حال در سال ۱۹۴۶ میلادی از ریک اوکانل و همسرش ایولین توسط دولت بریتانیا دعوت میشود تا یک سنگ باستانی ارزشمند را به چین ببرند. هنگامی که این زوج به چین میرسند، پسرشان الکس اوکانل مقبره باستانی امپراتور چین را کشف کرده و به طور تصادفی او را زنده میکند و ...
**************************************************
فیلم سینمایی «کینه» به کارگردانی «تاکاشی شیمیزو»، پنج شنبه ۶ شهریور ماه ساعت ۱۵:۰۰ از شبکه نمایش پخش میشود.
داستان فیلم با بازی سارا میشل گلر، کلیا دووال و کیدی استریکلند؛ درباره نفرینی است که به وجود آمدن آن به دو صورت اتفاق میافتد: هنگامی که فردی با خشم شدید یا با غصه فراوان میمیرد. کسانی که با این قدرت ماوراءالطبیعه کُشنده مواجه میشوند میمیرند و خود به شکل همین نفرین دوباره متولد میشوند، از یک قربانی به قربانی دیگر و این زنجیره وحشت بیانتها ادامه مییابد و ...
**************************************************
فیلم سینمایی «رابین هود» به کارگردانی «ریدلی اسکات»، پنج شنبه ۶ شهریور ماه ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه نمایش پخش میشود.
این فیلم با بازی کیت بلانشت، متیو مکفادین و راسل کرو؛ در مورد کماندار مبارز و جنگجویی به نام رابین هود است که در ارتش پادشاه ریچارد خدمت میکند. پس از مرگ پادشاه، شاهزاده جان قرار است جانشین او شود، اما رابین هود او را مردی خودخواه و ظالم میداند و ...
**************************************************
فیلم سینمایی «جستوجو در شهر» به کارگردانی «حجت الله سیفی»، پنج شنبه ۶ شهریور ماه ساعت ۱۹:۰۰ از شبکه نمایش پخش میشود.
در این فیلم خواهیم دید: پس از انقلاب زنی تحت تاثیر تمایلات خانواده پدری از همسر و پسر خردسال خود جدا میشود و به خارج از کشور مهاجرت میکند. چهار سال بعد پشیمان و سرخورده به کشور باز میگردد و به جستجوی شوهر و فرزند میپردازد، اما ...
محمد امین، زنده یاد پروانه معصومی، جمشید گرگین، افسر اسدی و محمد پورستار در فیلم سینمایی «جستوجو در شهر» هنرنمایی کردهاند.
**************************************************
فیلم سینمایی «ظهر شانگهای» به کارگردانی «تام دی»، پنج شنبه ۶ شهریور ماه ساعت ۲۱:۰۰ از شبکه نمایش پخش میشود.
در این فیلم با بازی جکی چان، اوون ویلسون، لوسی لیو، زاندر برکلی، والتون گوگینس و جیسون کانری خواهیم دید: یکی از مخالفان امپراطور چین، دختر او را میرباید و جکی جان که یکی از نیروهای گارد سلطنتی است، برای آزادی او اقدام میکند و پس از گذشتن از مشکلات فراوان او را نجات میدهد و.
**************************************************
فیلم سینمایی جدید «عنکبوت» به کارگردانی «کیا روچ ترنر»، پنج شنبه ۶ شهریور ماه ساعت ۲۳:۰۰ از شبکه نمایش پخش میشود.
در این فیلم با بازی رایان کر، آلایلا براون، پنهلوپه میچل، رابین نوین، نونی هازلهرست، سیلویا کولوکا، دنی کیم و جرمین فاولر خواهیم دید: در یک شب سرد و طوفانی در شهر نیویورک، یک شی مرموز از آسمان به زمین افتاده و با پنجره یک ساختمان قدیمی برخورد میکند. این شی مرموز یک تخم است که از آن یک عنکبوت کوچک عجیب بیرون میآید. حال این موجود مرموز توسط شارلوت، یک دختر ۱۲ ساله سرکش کشف میشود. شارلوت که پس از ازدواج مجدد مادرش احساس تنهایی میکند، تصمیم میگیرد عنکبوت را به عنوان حیوان خانگی نزد خود نگه داشته و نام استینگ را برای آن انتخاب میکند. اما این موجود عجیب به سرعت به یک هیولای گوشتخوار غول پیکر تبدیل شده و شارلوت را مجبور میکند تا برای بقای خانوادهاش مبارزه کند و ...
**************************************************
فیلم سینمایی «لئون» به کارگردانی «لوک بسون»، جمعه ۷ شهریور ماه ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه نمایش پخش میشود.
در این فیلم با بازی ژان رنو و ناتالی پورتمن خواهیم دید: استند فیلد که یک افسر مبارزه با مواد مخدر است خود یکی از توزیع کنندگان مواد مخدر است که از امکانات پلیس در این خصوص استفاده میکند. استند والدین ماتیلدا و برادر ۴ ساله او را میکشد. ماتیلد از دست آنها نجات پیدا میکند و با شخصی به نام لئون آشنا میشود که ...
**************************************************
فیلم سینمایی «مبارزان شانگهای» به کارگردانی «دیوید دابکین»، جمعه ۷ شهریور ماه ساعت ۱۹:۰۰ از شبکه نمایش پخش میشود.
در این فیلم با بازی جکی چان، اوون ویلسون، دونی ین، آیدان گیلن، فان وانگ و کیم چان؛ خواهیم دید: هنگامی که یک فرد چینیِ مرموز، پدر، چون را به قتل میرساند و به انگلستان فرار میکند، چون به همراه روی برای انتقام، راهیِ لندن میشوند. اما ...
**************************************************
فیلم سینمایی «قانون و اخلاق» به کارگردانی «ماتئو کاسویتس»، جمعه ۷ شهریور ماه ساعت ۱۰:۰۰ از شبکه افق پخش خواهد شد.
در خلاصه داستان فیلم با بازی ماتئو کاسویتس و مالیک زیدی آمده است: ساکنین سیاهپوست کلدونیا-مستعمره فرانسه- بهدلیل رفتار خصمانهای که با آنها میشود؛ تقاضای استقلال کرده؛ در پی آن بسیاری از اطرافیانشان را از دست میدهند. آنها که شاهد از بین رفتن فرهنگ و آداب و رسوم قدیمیشان توسط دولت فرانسه هستند، برای کسب استقلال سرزمینشان شورش میکنند که این موضوع در نهایت با دخالت نیروهای ویژه سرکوب گشته کلیه اهالی آن به طرز وحشیانهای از بین میروند و ...
**************************************************
انیمیشن سینمایی «دارکوب زبل» به کارگردانی «آلکس زم»، پنجشنبه ۶ شهریور ماه ساعت ۱۴:۰۰ از شبکـه کودک پخش خواهد شد.
در این انیمیشن خواهیم دید: تامی پسر پانزده سالهای است که پدر و مادرش از هم جدا شدهاند. پدر و یکی از دوستانش قصد مسافرتی به جنگل دارند و تامی به واسطه مشکل مادرش به اجبار با پدر همراه میشود. او در سفر با دارکوبی پر سر و صدا که نوازنده قابلی نیز هست به نام وودی، یک دختر نوجوان به نام جانی که با دوستانش یک باند موسیقی دارند و نوازنده گیتار ندارند. پدر تامی میخواهد درختان جنگل را قطع کرده و ساختمانی در آنجا بنا کند و وودی به طرق مختلف مانع جدی سر راه اوست تا ...
**************************************************
فیلم سینمایی «پسران گمنچه» به کارگردانی «جیسون چونگ و اریک اونگ»، جمعه ۷ شهریور ماه ساعت ۱۴:۰۰ از شبکه کودک پخش خواهد شد.
این فیلم با بازی پکین ابراهیم، عقیل یایا و سید احمد؛ داستان گروهی از پسران شیطان و پر جنب و جوش را روایت میکند که با کمک مربی خود، چیکگو عزمان، به ورزش کریکت علاقهمند شده و با نظم و تلاش، به قهرمانانی تبدیل میشوند. مربی سخت کوش و فداکاری که مسئولیت تیم کریکت مدرسه را بر عهده میگیرد. او با صبر و حوصله و روشهای خاص خود، پسران را به سمت موفقیت هدایت میکند. او نقش یک مربی، یک الگو و یک پدر معنوی را برای پسران بازی میکند و ...
**************************************************
انیمیشن سینمایی «تبدیل شوندگان، یک» به کارگردانی «جاش کولی»، پنجشنبه ۶ شهریور ماه ساعت ۱۸:۰۰ از شبکه امید پخش خواهد شد.
داستان این انیمیشن ریشههای دنیای محبوب تبدیلشوندگان را نشان میدهد و داستان دو ربات به نامهای آپتیموس پرایم و مگاترون را به تصویر کشیده است که به عنوان دشمنان قسمخورده هم شناخته میشوند، اما آنها زمانی بهترین دوستان یکدیگر بودند که سرنوشت سیاره سایبرترون را برای همیشه تغییر دادند. سیارهای که این بار برای نجاتش دستهای پشت پردهای را کشف میکنند و ...
**************************************************
فیلم سینمایی «افسانه نارنیا» به کارگردانی «اندرو آدامسون و مایکل آپتد»، جمعه ۷ شهریور ماه ساعت ۱۸:۰۰ از شبکه امید پخش خواهد شد.
در این فیلم با بازی آنا پاپلول، برندون کوک و کسی کوک خواهیم دید: در زمان جنگ جهانی دوم خانم پونسی که همسرش در جنگ بوده است چهار فرزندش به نامهای پیتر، سوزان، ادموند و لوسی را به منزل پروفسوری به یک منطقه روستایی میفرستد تا در امان باشند و در آنجا بچهها از طریق یک کمد دیواری وارد دنیای افسانهای نارنیا شده و با ماجراهای شگفت انگیزی روبهرو میشوند. سرزمین نارنیا در زمستانی ابدی به سر میبرد که توسط جادوگر سفید ایجاد شده است. آنها با کمک یک شیر، به مبارزه با جادوگر میپردازند تا نارنیا را از سلطه او نجات دهند و زمستان ابدی را به پایان برسانند، اما ...
**************************************************
فیلم سینمایی «میان ستارهای» به کارگردانی «کریستوفر نولان»، پنج شنبه ۶ شهریور ماه ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه فراتر پخش خواهد شد.
این فیلم با بازی متیو مککانهی، ان هتوی، جسیکا چستین، مایکل کین و مت دیمون؛ داستان گروهی از دانشمندان فضایی است که به دنبال روشی جدید برای سفر در کرم چالههای فضایی هستند تا با استفاده از سفر میان ستارهای راهی برای بحران به وجود آمده در کره زمین پیدا کنند و...
**************************************************
فیلم سینمایی «زاده شده برای پرواز» به کارگردانی «لیو شیائوشی»، جمعه ۷ شهریور ماه ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه فراتر پخش خواهد شد.
در این فیلم با بازی ییبو وانگ، جون هو، شی یو و دونگیو ژو خواهیم دید: دو جنگنده آمریکایی لاکهید مارتین اف-۳۵ و لایتنینگ ۲ وارد حریم هوایی چین شده و در نزدیکی ساحل ویرانی ایجاد میکنند. اف-۲۵ها که با سرعت مافوق صوت پرواز میکنند، بومهای صوتی ایجاد میکنند که به یک پالایشگاه نفت آسیب میزند و F-۳۵ها قایقهای ماهیگیری محلی را تحت تأثیر قرار میدهد. خلبان چینی لی یو با چنگدو جی-۱۰ خود رهگیری میکند. لی یو محدودیتهای مهارت خود را برای رقابت در برابر جنگندههای نسل پنج فشار میدهد. سپس هواپیمای مزاحم حریم هوایی را ترک میکند. جنگنده لی یو دچار مشکلاتی در موتور میشود که او را مجبور به ...