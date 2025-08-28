رئیس ینیاد ملی گندمکاران گفت: براساس آمار از ابتدای فصل برداشت ۷ میلیون و ۶۵۰ هزارتن گندم خریداری شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۴ درصد کاهش داشته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - عطااللّه هاشمی رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت: براساس آمار از ابتدای فصل برداشت تاکنون ۷ میلیون و ۶۵۰ هزارتن گندم با ارزش ۱۶۵ همت از کشاورزان خریداری شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۴ درصد کاهش داشته است.

وی از پرداخت ۸۲ درصد مطالبات گندمکاران خبرداد و گفت: تاکنون بالای ۱۳۵ همت از مطالبات کشاورزان پرداخت شده و ۲۸ درصد مابقی با پیگیری های صورت گرفته قبل از پایان شهریور پرداخت خواهد شد.

هاشمی ادامه داد: برآوردها حاکی از آن است که امسال میزان خرید تضمینی گندم به کمتر از ۸ میلیون تن برسد.

رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت: با احتساب میزان گندم مورد نیاز، ۴.۵ میلیون تن کسری نیاز کشور باید از طریق واردات تامین شود که براساس مقدمات صورت گرفته بخشی از آن وارد شده است.

