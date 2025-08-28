باشگاه خبرنگاران جوان - شبکه افق که پیشتر با مستند مسابقه پرمخاطب «فرمانده» تجربه موفقی در تولید برنامههای رئالیتیشو نظامی داشته، مجموعه تازهای را روی آنتن برده است. «نفوذی» عنوان جدیدترین رئالیتیشوی این شبکه است که با ساختاری متفاوت و مأموریتمحور، رقابتی مهیج میان شرکتکنندگان شکل میدهد.
در «نفوذی» با اجرای کوروش سلیمانی، شرکتکنندگان باید در قالب عملیات اطلاعاتی، امنیتی و نفوذی، از چالشهایی چندلایه عبور کنند. ترکیب تمرینات نظامی با مأموریتهای هوشمندانه، فضای متفاوتی را برای این مسابقه فراهم کرده است.
«نفوذی» به تهیهکنندگی سید هاشم موسوی و کارگردانی مجید عزیزی از تولیدات اختصاصی شبکه افق است.
شبکه افق پیشتر با مجموعه پرمخاطب «فرمانده» که با محوریت آموزشهای میدانی، عملیات نظامی، تفنگداری دریایی و حضور فرماندهان سپاه تولید شده بود، توانسته بود تجربهای کمنظیر در تولید مستند مسابقههای نظامی خلق کند. اکنون «نفوذی» ادامهای خلاقانه و ماجراجویانه بر همان مسیر است؛ با رویکردی تازه و ساختاری بهروزتر.
«نفوذی» پنجشنبه و جمعه ساعت ۲۲ روی آنتن شبکه افق میرود و بازپخش آن نیز روزهای شنبه و یکشنبه ساعت ۱۷:۳۰ خواهد بود.