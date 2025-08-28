نمازجمعه این هفته تهران، هفتم شهریور ماه به امامت حجت الاسلام والمسلمین حاج علی اکبری در مصلای امام خمینی (ره) برگزار می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - نمازجمعه این هفته تهران، هفتم شهریور ماه به امامت حجت الاسلام والمسلمین حاج علی اکبری در مصلای امام خمینی (ره) برگزار می‌شود. در‌های مصلی جمعه این هفته، ششم شهریور ۱۴۰۴، ۱۰:۳۰ برای حضور نمازگزاران باز و شروع برنامه‌ها از ساعت ۱۱ خواهد بود.

در بخش معرفی کتاب منتخب هفته به مناسبت روز جهانی مسجد، کتاب مسجدنا به قلم معصومه رسولی معرفی می‌شود. این کتاب که انتشارات راه یار منتشر نموده است، از سری کتاب‌های تاریخ شفاهی جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی و مساجد انقلاب است که به روایتی مستند از یک مسجد دانشجویی متفاوت می‌پردازد.

کتاب «مسجدنا» به بیان خاطرات نمازگزاران و دانشجویان مسجد امام رضا علیه‌السلام واقع در دانشگاه فردوسی مشهد می‌پردازد. از سال ۱۳۹۰ امام جماعت این مسجد بر عهده حجت‌الاسلام راجی بوده و می‌توان گفت از دل همین مسجد اندیشکده راهبردی سعداء به عرصه ظهور رسیده است.

علاقه مندان می‌توانند کتاب «مسجدنا» را با ۳۰ درصد تخفیف از غرفه کتاب آدینه واقع در محوطه فرهنگی شرق شبستان مصلی تهیه نمایند.

مهد معارفی آدینه و کانون دانش آموزی در طبقه فوقانی شبستان خواهران هر هفته در بخش‌های مختلف قرآنی، علمی، مهارتی، بازی و سرگرمی میزبان کودکان و نوجوانان عزیز می‌باشند.

پویش ایران همدل به منظور حمایت از مردم مظلوم غزه، این هفته نیز جهت دریافت کمک‌های نمازگزاران ادامه می‌یابد.

مجموعه‌هایی که این هفته در محل میز‌های خدمت در محوطه فرهنگی شرق شبستان، برای خدمت به نمازگزاران حضور دارند:
• اداره کل تعاون، کار، رفاه و تأمین اجتماعی
• ثبت احوال استان تهران
• آموزش و پرورش استان تهران
• جمعیت هلال احمر استان تهران
• اداره کل فرهنگ و ارشاداسلامی استان تهران
• فرمانداری تهران
• مرکز ارتباطات مردمی قوه قضائیه
• شهرداری تهران
• کمیته امداد امام خمینی (ره)

این هفته به مناسبت هفته مساجد مسئولین مرکز رسیدگی به امور مساجد نیز در محل میز‌های خدمت پاسخگوی مراجعین خواهند بود.

در بخش فعالیت‌های فرهنگی، فرهنگسرای منتظر، معاونت اجتماعی شهرداری، غرفه‌های عرضه محصولات فرهنگی، نان قدس رضوی و کتابدانه نیز در محوطه فرهنگی شرق شبستان مستقر و به نمازگزاران ارائه خدمت می‌نمایند.

