نوری: برنامه خود را برای سرمربیگری تیم ملی نوجوانان ارائه دادم/ نسل مربیان باید تغییر کند

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - محمد نوری بازیکن سابق پرسپولیس درباره اینکه گزینه سرمربیگری تیم ملی نوجوانان است، اظهار کرد: بله، جلسهای با تارقلی زاده رئیس دپارتمان تیمهای ملی داشتم و برنامهای به ایشان دادم و جلسه دیگری هم روز شنبه با ایشان دارم. به هر حال جلسه خوبی بود و امیدوارم اگر سرمربی تیم ملی نوجوانان شدم، بازیکنان خوبی را در سالهای آتی تحویل تیم ملی جوانان و در ادامه تیم ملی امید و بزرگسالان بدهم. هدف بازیکن سازی و انتخاب بازیکن مستعد است و قصد دارم تجربیات خود را در تیم ملی، جام جهانی، جام ملتهای آسیا، جام باشگاههای آسیا و حضور در تیمهای بزرگ در اختیار جوانان قرار بدهم.
او افزود: این درست نیست یکسری از مربیان بدون روزمهای و بدون پیشرفتی در فوتبال ما دارند میچرخند. همانطور که نسل بازیکنان عوض شد باید نسل مربیان هم عوض شود.
نوری درباره بازی پرسپولیس و سپاهان در هفته دوم لیگ برتر فوتبال بیان کرد: این بازی یکی از بهترین بازیهای چند فصل اخیر لیگ برتر ایران بود و موقعیتهای زیاد و کارهای تاکتیکی بالا دیدم و به هاشمیان و نویدکیا تبریک میگویم. فکر میکنم کار کردند و ۲ مربی جوان و رزومه دار و بادانش آمدند فوتبال زیبا و جذابی ارائه دادند و همه لذت بردند. این درست است سپاهان باخت و پرسپولیس پیروز شد، اما چیزی از ارزشهای سپاهان کم نشد. هاشمیان نیاز به زمان دارد و قطعا مربی خوب و بادانشی است. او هم از نظر تحصیلاتی و هم از لحاظ کاری بالا بوده و میتواند به فوتبال کشورمان کمک کند.