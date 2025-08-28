بازار سرمایه در یکساله دولت چهاردم+ فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - نیما میرزایی، کارشناس بازار سرمایه، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، به بررسی شرایط بازار سرمایه در یک سال اخیر پرداخت و اظهار داشت: شرایطی که حدود یک سال از فعالیت دولت آقای پزشکیان می‌گذرد، ما شاهد فراز و فرود بسیار شدیدی در بازار سرمایه بودیم. یک رشد بیش از ۵۰ درصدی را در شاخص کل در پاییز سال گذشته شاهد بودیم که بیشتر به سیاست‌های اصلاحی وزارت اقتصاد در خصوص نرخ فروش دلار نیمایی و حرکت به سمت تک نرخی کردن ارز برمی‌گشت.

وی ادامه داد: اما در ادامه، یک روند اصلاحی شدید را مشاهده کردیم. شاخص از اردیبهشت ماه از حوالی سه میلیون و صد هزار واحدی افت ارزش را تجربه کرد و تا الان به محدوده ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار واحدی رسیده که افت بسیار قابل توجهی است. بخشی از این افت طبیعتاً به اتفاقات و ریسک‌های پیرامونی برمی‌گردد، از جمله جنگی که رخ داد، فعال شدن یا نشدن مکانیزم ماشه و برگشتن تحریم‌ها و اتفاقاتی که در منطقه رخ داد. این موارد ریسک سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه را به شدت افزایش داد.

میرزایی همچنین خاطرنشان کرد: اما نباید فراموش کنیم که تصمیماتی که بانک مرکزی گرفته، تأثیرگذار بوده روی بازار سرمایه. سیاست انقباضی شدید بانک مرکزی باعث شده که تمایل سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه کاهش پیدا کند و پول‌های خود را عمدتاً در سیستم بانکی یا صندوق‌های درآمد ثابت نگهداری کنند. در کنار این، خروج نقدینگی به سمت بازار طلا به دلایل ریسک‌های منطقه‌ای نیز مزید بر علت شده است.

این کارشناس بازار سرمایه به تثبیت نرخ دلار اشاره کرد و گفت: بانک مرکزی در خصوص تثبیت نرخ دلار حدوداً ۶ ماه است که نرخ دلار نیما هیچ رشدی نداشته در حالی که ما یک تورم مزمن را در اقتصاد شاهد هستیم و زیر محدوده ۷۰ هزار تومان تثبیت شده است. این موضوع به‌طور طبیعی تأثیرگذار بر سودآوری شرکت‌ها بوده است و باید اشاره کنیم که در چند سال گذشته حاشیه سود شرکت‌ها از حدود ۲۷ تا ۲۸ درصد نزول داشته و به محدوده ۱۲ درصد رسیده که این سیاست‌های تثبیت قیمتی کاملاً تأثیرگذار بوده است.

وی پیشنهاد داد که در کنار کنترل تورم و اولویت‌دهی به این موضوع، سرمایه‌گذاری که در بلندمدت به شدت روی اقتصاد و ارزآوری کشور تأثیر دارد، باید کنترل و متعادل‌تر تصمیم‌گیری شود تا بازار سرمایه هم بتواند ان‌شاءالله یک رشد با ثباتی را تجربه کند. همچنین، قانون مالیات بر عایدی سرمایه که به شدت می‌توانست کمک حال بازار سرمایه باشد، برای هدایت نقدینگی سرگردان به سمت تولید، ان‌شاءالله اثرات مثبت خود را در کوتاه‌مدت و بلندمدت نشان دهد.