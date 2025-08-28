۸۵ کارمند دولت در جنگ اخیر رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدند

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: در جریان این جنگ، ۸۵ نفر از شهدای گرانقدر کشور از کارمندان زحمتکش دولت بودند که خدمت و ایثار آنان باید الگوی تمامی مدیران و کارکنان امروز باشد.

باشگاه خبرنگاران جوان- علاءالدین رفیع‌زاده پیش از ظهر پنجشبنه در مراسم آغاز عملیات اجرایی تصفیه‌خانه شماره دو قم، ضمن گرامیداشت یاد شهیدان رجایی و باهنر و تبریک هفته دولت، اظهار کرد: خدمتگزاری به مردم یکی از ویژگی‌های برجسته شهیدان والامقام رجایی و باهنر بود و این روحیه باید در تمام سطوح مدیریتی کشور نهادینه شود.

وی با اشاره به برگزاری جشنواره ملی شهید رجایی افزود: حضور رئیس‌جمهور در این جشنواره بیانگر اهتمام دولت سیزدهم به اثبات خدمت واقعی در عمل است و تاکید بر حضور مدیران در میان مردم، بزرگترین رسالت مسئولان به شمار می‌آید.

معاون رئیس‌جمهور با بیان اینکه خدمت در استانی همچون قم با توجه به جایگاه معنوی و حضور زائران کریمه اهل‌بیت (س) ارزش دوچندان دارد، گفت: همراهی استاندار و مدیران استان قم باعث تسریع در اجرای پروژه‌های حیاتی و اثرگذار برای مردم شده و نمونه روشن آن آغاز عملیات احداث تصفیه‌خانه شماره دو است.

وی با تاکید بر اهمیت این پروژه تصریح کرد: تصفیه‌خانه شماره دو قم ضمن پوشش جمعیت گسترده، نقشی مستقیم در ارتقای کیفیت خدمات عمومی و بهبود شرایط زیست‌محیطی خواهد داشت و نقطه عطفی در خدمت‌رسانی به شهروندان محسوب می‌شود.

رفیع‌زاده همچنین با اشاره به پیگیری‌های مداوم برای پیشبرد پروژه‌های استان قم افزود: تلاش‌های مستمر مسئولان در سطح ملی و استانی، زمینه عملیاتی شدن این طرح را فراهم کرده و سازمان اداری و استخدامی کشور نیز برای پشتیبانی و تسریع در روند اجرای پروژه‌ها از طریق ستاد خدمت آماده همکاری کامل است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به ایستادگی مردم و کارکنان کشور در برابر بحران‌ها اشاره کرد و گفت: جنگ ۱۲ روزه اخیر نشان داد که ملت ایران در کنار مسئولان پای کار ایستاده و با همبستگی ملی توانستند از این مرحله با موفقیت عبور کنند. این روحیه مقاومت باید در مسیر خدمتگزاری به مردم نیز استمرار داشته باشد.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در پایان با یادآوری رشادت شهدای کارمند اظهار کرد: ۸۵ نفر از شهدای عزیز ما در همین جنگ از کارمندان دولت بودند و تداوم راه و منش آنان وظیفه امروز ماست؛ باید همچون آنان در مسیر خدمت به مردم پایدار و ثابت‌قدم بمانیم.

