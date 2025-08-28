۵ فروند هواپیما وارد کشور شده است 

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- معصومه آقاپور مشاور رئیس جمهور در امور اقتصادی در پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران گفت:از ۵ فروند تعدادی وارد شده و تعدادی در شرف واردات است.
وی افزود: در دولت چهاردهم، توجه ویژهای به بخش حمل و نقل و لوجستیک شده است، به ویژه در بخش ریلی. با اینکه ۸۰ درصد حمل و نقل کشور جادهای است، تلاشها برای تقویت بخش ریلی ادامه دارد.
او بیان کرد:در شورای اقتصاد نیز اقداماتی برای تهیه لوکوموتیوها تصویب و در حال اجراست. همچنین، در بخش هوایی، برنامههایی برای نوسازی ناوگان و افزایش صادرات غیرنفتی در حال انجام است.
وی ادامه داد:بخش دریایی نیز به عنوان یکی از ارکان اساسی اقتصاد دریا محور در دولت چهاردهم مورد توجه قرار گرفته است. سیاستهای خوبی در این زمینه اجرا میشود، به ویژه در رابطه با بنادر و کشتیسازی. برگزاری نمایشگاهها میتواند تأثیر زیادی بر پیشرفت این صنعت داشته باشد و به انتقال تکنولوژی و همکاری بخش خصوصی و دولتی کمک کند.