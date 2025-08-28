امروز پنجشنبه ۶ شهریورماه ۱۴۰۴ هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران ۹۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان معامله می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - امروز پنجشنبه ۶ شهریور ۱۴۰۴ هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۹۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد و هر گرم طلای ۱۸ عیار به مبلغ ۸ میلیون و ۳۲۲ هزار تومان معامله می‌شود.

محصول  نرخ
سکه طرح جدید  ۹۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان 
سکه طرح قدیم  ۸۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان
نیم سکه ۴۹ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان
ربع سکه ۲۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان 
سکه گرمی  ۱۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان
طلای ۱۸ عیار  ۸ میلیون و ۳۲۲ هزار تومان
طلای ۲۴ عیار  ۱۱ میلیون و ۹۲ هزار تومان
