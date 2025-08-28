باشگاه خبرنگاران جوان - امروز پنجشنبه ۶ شهریور ۱۴۰۴ هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۹۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان به فروش میرسد و هر گرم طلای ۱۸ عیار به مبلغ ۸ میلیون و ۳۲۲ هزار تومان معامله میشود.
برای اطلاع از قیمت روز طلا و سکه به صفحه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان مراجعه کنید؛
|محصول
|نرخ
|سکه طرح جدید
|۹۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان
|سکه طرح قدیم
|۸۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان
|نیم سکه
|۴۹ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان
|ربع سکه
|۲۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان
|سکه گرمی
|۱۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان
|طلای ۱۸ عیار
|۸ میلیون و ۳۲۲ هزار تومان
|طلای ۲۴ عیار
|۱۱ میلیون و ۹۲ هزار تومان