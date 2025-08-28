باشگاه خبرنگاران جوان - پروژه مسکونی شهرک مهستان یکی از پروژههای شناخته شده در منطقه سعید آباد شهرستان شهریار استان تهران واقع شده است. این پروژه با هدف تامین مسکن برای اعضای تعاونی فرهنگیان آموزش و پرورش آغاز شد، اما به گفته شهروندخبرنگار ما این پروژه که از سال ۱۳۹۱ آغاز شده است؛ بعد از گذشت ۱۳ سال هنوز به اعضای تعاونی تحویل داده نشده است.
وی با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.
متن پیام شهروندخبرنگار
پروژه مسکونی «شهرک مهستان» در شهرستان شهریار استان تهران که از سال ۱۳۹۱ با وعده ساخت بیش از سههزار واحد آغاز شد، پس از گذشت ۱۳ سال همچنان بلاتکلیف مانده است. گزارشها نشان میدهد تنها تعداد اندکی از واحدها تحویل شده و بیش از دو هزارخانوار در انتظار ماندهاند. در حالیکه قرار بود تکمیل و واگذاری شود، مشکلاتی نظیر نصب انشعابات و عدم پاسخگویی، مانع اصلی عنوان میشود. خریداران این پروژه خواستار ورود جدی دستگاه قضایی و نهادهای نظارتی برای رسیدگی فوری به وضعیت این تعاونی و احقاق حقوق شهروندان هستند.