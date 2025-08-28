باشگاه خبرنگاران جوان - سردار رضا بنیاسدیفر فرمانده یگانهای انتظامی حفاظتی فراجا اظهار داشت: در راستای مبارزه قاطع با سوداگران مرگ، مأموران پلیس راهآهن کشور با همکاری پلیس کرمان موفق به شناسایی و انهدام یک باند تهیه و توزیع مواد مخدر شدند.
وی افزود: پس از اقدامات اطلاعاتی و شناسایی محل فعالیت اعضای باند در یکی از منازل مسکونی شهر کرمان، مأموران در عملیاتی غافلگیرانه موفق به کشف ۱۲۷ کیلوگرم تریاک و ۶ کیلوگرم حشیش شدند. در این عملیات ۳ متهم دستگیر و ۳ دستگاه خودرو توقیف شد.
فرمانده یگانهای انتظامی حفاظتی فراجا خاطرنشان کرد: در این پرونده، علاوه بر کشف مواد و دستگیری متهمان، پرونده قضایی تشکیل و تحقیقات تکمیلی ادامه دارد.
سردار بنیاسدیفر با تأکید بر عزم پلیس در برخورد جدی با قاچاقچیان مواد مخدر گفت: هیچ خدمتی بالاتر از مبارزه با سوداگران مرگ نیست. پلیس با پشتکار و جدیت، مصمم به ریشهکن کردن این معضل خانمانسوز در جامعه است.
کشور ما به دلیل هممرزی با افغانستان بهعنوان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان تریاک جهان، در خط مقدم مبارزه با قاچاق مواد مخدر قرار دارد. بر اساس آمار ستاد مبارزه با مواد مخدر، در سال ۱۴۰۳ بیش از ۸۰۰ تن انواع مواد مخدر در کشور کشف شد که نسبت به سال پیش از آن رشد چشمگیری داشته است.
بیشترین حجم کشفیات مربوط به مواد مخدر سنتی مانند تریاک، حشیش و هروئین بوده، اما در سالهای اخیر روند کشفیات مواد صنعتی نیز افزایش یافته است.
ایران با بیش از ۴ هزار شهید و ۱۲ هزار جانباز در چهار دهه گذشته، بیشترین هزینه انسانی را در مبارزه با مواد مخدر در جهان پرداخته است. همچنین براساس گزارش دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل (UNODC)، ایران بهتنهایی بیش از ۷۰ درصد کشفیات جهانی تریاک را به خود اختصاص داده است.
در سال گذشته، حدود ۹۰ هزار نفر به اتهام قاچاق و توزیع مواد مخدر در کشور دستگیر شدند که نشاندهنده حجم بالای فعالیت سوداگران مرگ و در عین حال تلاش گسترده دستگاههای انتظامی و امنیتی برای مقابله با این معضل است.
استان کرمان نیز از گذشته یکی از مسیرهای اصلی ترانزیت مواد مخدر از شرق کشور به مرکز بوده است. طبق گزارشات رسمی حدود ۶۰ درصد کشفیات مواد مخدر مربوط به استانهای شرقی و جنوب شرقی از جمله سیستان و بلوچستان، هرمزگان و کرمان است که در مسیر ترانزیت مخدر از مبدا افغانستان و پاکستان قرار دارند.
منبع: فراجا