معاون اجرایی رئیس‌جمهور گفت: دولت وفاق ملی با اولویت‌بخشی به تکمیل پروژه‌های عمرانی در استان مرزی سیستان و بلوچستان، گامی بلند در جهت ایجاد فضایی سرشار از فرصت برای جوانان و ورزشکاران برداشته و امید به آینده‌ای پویا را در دل آنان زنده کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان  _ محمدجعفر قائم‌پناه روز پنجشنبه در سفر به سیستان و بلوچستان، از ورزشگاه ۴۵۰۰ نفری در حال احداث در دهکده المپیک زاهدان بازدید و ضمن بررسی دقیق روند تکمیل پروژه و تجهیزات جانبی آن، بر تسریع در عملیات اجرایی و بهره‌برداری هرچه سریع‌تر از این مجموعه تأکید کرد.

وی، با اشاره به نگاه ویژه دولت وفاق ملی و شخص رئیس‌جمهور به تکمیل پروژه‌های عمرانی در استان مرزی و پهناور سیستان و بلوچستان، اهمیت این طرح را در ایجاد فضایی پویا برای جوانان و ورزشکاران دوچندان دانست.

استانداری سیستان و بلوچستان 

