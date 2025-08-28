باشگاه خبرنگاران جوان _ محمدجعفر قائم‌پناه روز پنجشنبه در سفر به سیستان و بلوچستان، از ورزشگاه ۴۵۰۰ نفری در حال احداث در دهکده المپیک زاهدان بازدید و ضمن بررسی دقیق روند تکمیل پروژه و تجهیزات جانبی آن، بر تسریع در عملیات اجرایی و بهره‌برداری هرچه سریع‌تر از این مجموعه تأکید کرد.

وی، با اشاره به نگاه ویژه دولت وفاق ملی و شخص رئیس‌جمهور به تکمیل پروژه‌های عمرانی در استان مرزی و پهناور سیستان و بلوچستان، اهمیت این طرح را در ایجاد فضایی پویا برای جوانان و ورزشکاران دوچندان دانست.

استانداری سیستان و بلوچستان