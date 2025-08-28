واگذاری به بخش خصوصی بهترین راهکار احیای کارخانه اسیدسیتریک کرمانشاه است

باشگاه خبرنگاران جوان - احمد میدری در ادامه سفر یک روزه خود به استان کرمانشاه ظهر امروز پنجشنبه در بازدید از کارخانه اسیدسیتریک اظهار کرد که حمایتهای لازم برای راهاندازی مجدد کارخانه فراهم خواهد شد و تلاش میشود این واحد صنعتی دانشبنیان هرچه سریعتر به چرخه تولید بازگردد.
کارخانه اسیدسیتریک کرمانشاه که در سال ۱۳۸۵ به بهرهبرداری رسید، پس از چهار سال فعالیت در سال ۱۳۸۹ متوقف شد و طی سالهای گذشته راکد باقی مانده است. تلاشهای پیشین برای احیای این مجموعه تاکنون نتیجهبخش نبوده است.
ارزش این کارخانه با نرخ روز نزدیک به پنج هزار میلیارد تومان برآورد شده و برای راهاندازی مجدد آن بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان سرمایه مورد نیاز است.
احسان باقرخانی، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه، با اشاره به ظرفیت بالای کارخانه گفت: «راهاندازی مجدد این واحد صنعتی نیازمند همت و سرمایه قابل توجهی است و با وعده وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی امیدواریم شاهد احیا و آغاز تولید در این مجموعه باشیم تا کشور از واردات اسیدسیتریک بینیاز شود.»
افتتاح طرحهای درمانی، ورزشی و صنعتی در کرمانشاه
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه سفر به استان کرمانشاه و در حاشیه افتتاحیه دو خط جدید تولید مواد موثره دارویی گفت: به مناسبت هفته دولت و با پیگیری نمایندگان استان و تلاشهای مجدانه استاندار کرمانشاه، چند طرح بزرگ همزمان با هفته دولت در حوزههای بهداشت و درمان، ورزش و صنعت در استان افتتاح شد.
میدری با اشاره به افتتاح اورژانس جدید بیمارستان شهدای کرمانشاه گفت: این اورژانس یکی از بزرگترین اورژانسهای کشور است و حتی از نظر ظرفیت و تجهیزات با بیمارستانهایی مانند میلاد تهران قابل مقایسه است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: تجهیزات این پروژه بهزودی تکمیل خواهد شد و پیشبینی میشود در دو ماه آینده به طور کامل مورد بهرهبرداری قرار گیرد.
میدری از افتتاح فاز جدید مجموعه ورزشی ویژه کارگران خبر داد و افزود: این مجموعه جزو ورزشگاههای بزرگ کارگری محسوب میشود؛ در اغلب موارد ورزشگاههای کارگری وسعت کمتری دارند و افتتاح این پروژه نشاندهنده توجه دولت به توسعه زیرساختهای ورزشی برای قشر کارگر است.
وی گفت : یک نیروگاه برق با ظرفیت ۲۴ مگاوات توسط بخش خصوصی راهاندازی شد که گامی مهم در تأمین انرژی و حمایت از تولید داخلی محسوب میشود و مشاهده این پروژهها واقعاً خوشایند و لذتبخش است و نشاندهنده سرمایهگذاری مؤثر بخش خصوصی در استان است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تکمیل و راهاندازی خط تولید مواد اولیه دارویی در شرکت سرمایهگذاری تأمین اجتماعی تیپیکو خبر داد و تصریح کرد: با راهاندازی این خط تولید، میزان تولید برخی داروها از جمله ویتامین B1 به دو برابر افزایش خواهد یافت. این مواد اولیه در تولید داروهای انسانی و دامی کاربرد گسترده دارد و نقش مهمی در خودکفایی دارویی کشور ایفا میکند.
وی عنوان کرد: این پروژهها نمونهای از همکاری بخش خصوصی، دولت و نهادهای سرمایهگذاری در توسعه زیرساختهای کشور است و امید است با ادامه این روند، شاهد افزایش رفاه و توسعه اقتصادی در استانها باشیم.