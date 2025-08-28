حمله پهپادی در شرق افغانستان؛زنان و کودکان کشته و زخمی شدند

باشگاه خبرنگاران جوان- منابع محلی در شرق افغانستان از حملات پهپادی به ولایتهای خوست، ننگرهار و کنر خبر دادهاند که به تخریب خانههای مسکونی و کشته و زخمی شدن غیرنظامیان از جمله زنان و کودکان منجر شده است. این حملات در شرایطی صورت میگیرد که تنها دو هفته از امضای توافق امنیتی میان پاکستان و آمریکا میگذرد.
به گزارش منابع محلی، در شهرستان شینوار ولایت ننگرهار یک خانه مسکونی هدف قرار گرفته که منجر به زخمی شدن پنج غیرنظامی شامل سه کودک و یک زن شده است. در ولایت خوست نیز حمله به خانه یکی از بزرگان قومی موجب جان باختن دو کودک شده است. ساکنان مناطق مرزی ولایت کنر نیز از شنیدن صدای انفجارهای متعدد خبر دادهاند.
هنوز هیچ نهاد یا کشوری مسئولیت این حملات را بر عهده نگرفته است، اما منابع محلی احتمال میدهند پهپادهای آمریکایی مستقر در پایگاههای نظامی پاکستان عامل این حملات باشند. این در حالی است که بر اساس توافق امنیتی اخیر پاکستان و آمریکا، واشنگتن مجوز استفاده از برخی تأسیسات و پایگاههای نظامی در خاک پاکستان برای مقابله با تهدیدهای فرامرزی را کسب کرده است.
افغانستان طی دو دهه گذشته شاهد حملات پهپادی بوده که اغلب به بهانه مقابله با گروههای شورشی انجام شده، اما در عمل غیرنظامیان بیشترین تلفات را متحمل شدهاند. سازمانهای حقوق بشری نیز بارها از تلفات غیرنظامی ناشی از این عملیاتها ابراز نگرانی کردهاند.