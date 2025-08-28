باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی فرد - شرایطی که ناترازی تولید و مصرف برق همچنان یکی از چالش‌های ساختاری کشور به‌شمار می‌رود، مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه قم از افزایش چشمگیر تخصیص نفت‌گاز به نیروگاه سیکل ترکیبی قم خبر داد.

به گفته محمدرضا محمدیان، میزان نفت‌گاز ارسالی به این نیروگاه در پنج‌ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از دو برابر شده است.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه قم اظهار کرد: افزایش تخصیص نفت‌گاز به نیروگاه قم با هدف تقویت پایداری تولید برق و کاهش وابستگی به سوخت‌های وارداتی انجام شده است. این اقدام در هماهنگی با سیاست‌های ملی تأمین انرژی و در پاسخ به نیازهای فزاینده استان صورت گرفته است.

محمدیان با اشاره به نقش نفت‌گاز در استمرار فعالیت نیروگاه در شرایط اوج مصرف گاز طبیعی افزود: در فصل سرد سال، به‌دلیل محدودیت‌های گازرسانی، استفاده از نفت‌گاز به‌عنوان سوخت جایگزین ضروری می‌شود. افزایش سهمیه امسال، با هدف جلوگیری از افت تولید برق در چنین شرایطی انجام شده است.

او همچنین تأکید کرد: تأمین پایدار سوخت نیروگاه‌ها نیازمند برنامه‌ریزی بلندمدت، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های انتقال انرژی، و اصلاح الگوهای مصرف است.

محمدیان گفت:افزایش سهمیه نفت‌گاز یک گام عملیاتی است، اما برای عبور از بحران ناترازی، باید به سمت تنوع‌بخشی به منابع انرژی و ارتقای بهره‌وری نیروگاه‌ها حرکت کنیم.

نیروگاه سیکل ترکیبی قم با ظرفیت تولید بیش از ۷۰۰ مگاوات برق، یکی از مراکز کلیدی تأمین انرژی در منطقه محسوب می‌شود. با این حال، به‌رغم افزایش سهمیه سوخت، چالش‌های ناترازی برق در سطح ملی همچنان پابرجاست. خاموشی‌های برنامه‌ریزی‌شده، فشار بر شبکه سراسری، و وابستگی فصلی به سوخت‌های جایگزین از جمله نشانه‌های این ناترازی هستند.