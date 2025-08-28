اشتغال مهاجرین بازگشته در شهرک صنعتی هرات

مسئولان اتاق صنایع و معادن هرات از ایجاد زمینه کار برای بیش از ۶ هزار مهاجر بازگشته از ایران خبر داده و تأکید کردند که با توسعه زیرساخت‌ها، ظرفیت اشتغال‌زایی چندین برابر افزایش خواهد یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان- مسئولان اتاق صنایع و معادن ولایت هرات اعلام کردند که از زمان آغاز بازگشت مهاجران افغانستانی از ایران، برای بیش از ۶ هزار نفر از آنان زمینه اشتغال فراهم شده است. این اتفاق همزمان با جذب یک‌هزار کارگر جدید از میان مهاجران در شهرک صنعتی هرات رخ داده است.

ناصر امین، رئیس این اتاق، با اشاره به ظرفیت بالای ایجاد شغل، اظهار داشت که در صورت توسعه اراضی شهرک صنعتی و فراهم‌آوری امکاناتی مانند برق، ظرفیت جذب نیروی کار می‌تواند چندین برابر افزایش یابد.

از سوی دیگر، شمار زیادی از مهاجران بازگشته که در کارخانه‌های هرات مشغول به کار شده‌اند، از ایجاد این فرصت ابراز خرسندی کرده و خواستار گسترش سرمایه‌گذاری‌های داخلی برای ایجاد فرصت‌های شغلی بیشتر در کشور شده‌اند.

در همین حال، مسئولان محلی هرات نیز با تأیید بر مشکل کمبود برق، از آغاز پروژه‌های تولید انرژی بادی و خورشیدی در این ولایت خبر می دهند و اطمینان داده‌اند که با تکمیل این پروژه‌ها، هرات در بخش انرژی به خودکفایی خواهد رسید.

بر اساس آمارهای ارائه شده، در حال حاضر نزدیک به ۱۵۰ هزار کارگر در شهرک صنعتی هرات مشغول فعالیت هستند.

این در حالی است که بر اساس جدیدترین آمار بانک جهانی، نرخ بیکاری در افغانستان به ۱۳.۳ درصد رسیده و این کشور را در رتبه بیست و یکم جهان قرار داده است.

بازگشت اجباری صدها هزار مهاجر از کشورهای همسایه، همراه با جنگ‌های طولانی و تحریم‌های بین‌المللی، بحران اشتغال را به مرز انفجار رسانده و شهروندان را در فقر و ناامیدی فرو برده است.

بر اساس آمار کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل(UNHCR)، تنها در ماه آوریل بیش از ۲۸۰ هزار مهاجر افغانستانی از کشورهای همسایه بازگشته‌اند که اکنون با آینده‌ای نامعلوم و نیاز مبرم به کمک‌های بشردوستانه روبرو هستند.

برچسب ها: اشتغال اتباع ، بازگشت مهاجرین افغانستانی ، هرات
