خسرو معتضد از بهترین کتاب‌های فردوسی سخن گفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - خسرو معتضد، تاریخ‌نگار در برنامه تلویزیونی از بهترین کتاب‌های ابوالقاسم فردوسی سخن گفت که آن را در فیلم زیر مشاهده می‌کنید.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: شاهنامه فردوسی ، حافظ شیرازی ، گلستان سعدی
خبرهای مرتبط
تولید ۵۰ هزار اثر حماسی توسط کودکان در اوضاع جنگی
مقایسه شهدای شاهنامه با شهدای امروز این آب و خاک + فیلم
مهمانان چهارمین شب «ققنوس» مشخص شدند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
زبانی تاثیرگذارتر از تئاتر نیست
معرفی فیلم‌های سینمایی و تلویزیونی برای نخستین هفته شهریور ماه
من هم سرباز پدافند هستم/ اجازه دست درازی دشمن به وطنمان را نمی‌دهیم
کشف راز مرگ مرد ۱۲۰۰۰ساله
«نفوذی» روی آنتن افق می‌رود
حاج علی‌اکبری: نهضت بازگشت به مسجد آغاز شده است
دستاورد‌های انقلاب اسلامی به روایت آمار در یک کتاب
عملکرد یکساله هنر‌های نمایشی؛ تولید حدود ۶۵۰۰ نمایش و حمایت از ۳۸ جشنواره
شاهنامه «سند هویت ملّی ایرانیان» است/حتی برای تحسین فردوسی باید اول به کسب فضایل پرداخت
فرهنگ رضوی در حوزه بین‌الملل تقویت می‌شود
آخرین اخبار
بهترین کتاب‌های فردوسی از نظر یک تاریخ‌نگار + فیلم
فیلم سینمایی «پسران کونگ فو کار ۲» از قاب شبکه دو
فیلم سینمایی «دوست وحشی من» از قاب شبکه دو
نمایشگاه بین‌المللی گوهرسنگ‌ها؛ فرصتی استراتژیک برای تقویت دیپلماسی اقتصادی
کاخ اختصاصی نیاوران از شنبه بازگشایی می‌شود
از مامان بگو؛ روایت مادران شهدا و تجربه‌ای انسانی-تلویزیونی
درخشش تولیدات صدا و سیما در جشنواره بین‌المللی
روایت تصویری از ایستادگی در دل بحران در مستند «ماجرا»
جذب ۱۵ میلیون گردشگر خارجی در حال تحقق است
«نفوذی» روی آنتن افق می‌رود
پخش مجموعه مستند جدید «منارستان» از شبکه مستند سیما
معرفی فیلم‌های سینمایی و تلویزیونی برای نخستین هفته شهریور ماه
حاج علی‌اکبری: نهضت بازگشت به مسجد آغاز شده است
شاهنامه «سند هویت ملّی ایرانیان» است/حتی برای تحسین فردوسی باید اول به کسب فضایل پرداخت
مسجدی‌ها کارنامه درخشانی را در دفاع مقدس ۱۲ روزه به یادگار گذاشتند
فرهنگ رضوی در حوزه بین‌الملل تقویت می‌شود
عملکرد یکساله هنر‌های نمایشی؛ تولید حدود ۶۵۰۰ نمایش و حمایت از ۳۸ جشنواره
دستاورد‌های انقلاب اسلامی به روایت آمار در یک کتاب
کشف راز مرگ مرد ۱۲۰۰۰ساله
زبانی تاثیرگذارتر از تئاتر نیست
من هم سرباز پدافند هستم/ اجازه دست درازی دشمن به وطنمان را نمی‌دهیم
فیلم سینمایی «دولت عشق»؛ روایتی تاثیرگذار از زندگی شهید رجایی + فیلم
اعلام تاریخ برگزاری جشنواره موسیقی جوان
«نمک نشنال» در شبکه نسیم
معرفی نامزد‌های بهترین بازیگر نقش مکمل زن و مرد جشن منتقدان
پخش «مسابقه بزرگ ۱۰۰» به زودی از شبکه سوم سیما
«سینما متروپل» پس از سه سال بدون تغییر اکران می‌شود
«کِر» برنده چند جایزه بین‌المللی شد؛ رونمایی از پوستر
«ققنوس»؛ روایت عروج از دل آتش + فیلم
«نگهبانان محله» از شبکه چهار سردرآورند