آمریکا به متحدان افغانستانی خود پشت کرده است

نماینده کنگره آمریکا در نشستی خبری اعلام کرد که دولت این کشور به متحدان افغان خود که در دوران جنگ به عنوان مترجم با نیروهای آمریکایی همکاری کرده‌اند، پشت کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان- اسکات پیترز، نماینده کنگره آمریکا، روز چهارشنبه در پیامی به کنگره و دونالد ترامپ رسماً از متحدان افغان دوران جنگ و قانون «استقبال پایدار» حمایت کرد.

در نشست خبری برگزار شده، پیترز اعلام کرد که دولت آمریکا به متحدان افغان خود پشت کرده است. وی با اشاره به فعالیت بسیاری از این متحدان به عنوان مترجم در دوران جنگ و کمک آن‌ها به نیروهای آمریکایی برای در امان ماندن از طالبان، تأکید کرد که این افراد شایسته پناهندگی و حمایت هستند.

پیترز افزود که از سال ۲۰۲۱ تاکنون سازمان‌هایی مانند AfghanEvac حدود ۲۰۰ هزار نفر از متحدان واجد شرایط افغان را اسکان داده‌اند، اما حدود ۶۰ هزار نفر هنوز در افغانستان باقی مانده و ۱۷۰ هزار نفر دیگر در انتظار دریافت ویزای مهاجرت ویژه هستند.

در اقدامی بحث‌برانگیز، دونالد ترامپ در دوره دوم ریاست جمهوری خود مجموعه‌ای از سیاست‌های محدودکننده جدید علیه پناهجویان افغان را اجرا کرده است.

بر اساس فرمان اجرایی صادر شده در ۲۰ ژانویه ۲۰۲۵، برنامه پذیرش پناهندگان ایالات متحده (USRAP) به مدت حداقل ۹۰ روز به حالت تعلیق درآمده است. این تصمیم که به بهانه «بررسی منافع ملی» و «حفظ امنیت» اتخاذ شده، ورود ده‌ها هزار پناهنده، از جمله افغان‌ها، را متوقف کرد.

وزارت امنیت داخلی آمریکا همچنین پروازهای بیش از ۱٬۶۰۰ پناهجوی افغان را که قرار بود به آمریکا منتقل شوند، لغو کرده است. این افراد شامل کودکانی بدون همراه، افغان‌های همکار نیروهای آمریکایی و خانواده‌های پرسنل نظامی افغانستانی-آمریکایی می‌شوند.

در اقدامی بی‌سابقه، به پناهجویان افغان که پس از سال ۲۰۲۱ با وضعیت حفاظت موقت وارد آمریکا شده‌اند، دستور داده شده ظرف یک هفته کشور را ترک کنند. در غیر این صورت با اخراج و مجازات‌های قانونی مواجه خواهند شد.

منابع آگاه از برنامه‌ریزی دولت ترامپ برای صدور فرمان جدیدی خبر داده‌اند که ورود اتباع افغانستان و پاکستان به آمریکا را ممنوع می‌کند. این ممنوعیت به بهانه «کمبود اطلاعات برای بررسی‌های امنیتی» اعمال خواهد شد.

این تصمیمات با واکنش تند نهادهای حقوق بشری و گروه‌های مدافع پناهندگان مواجه شده است. شاون وندایور، فعال حمایت از پناهجویان افغان، هشدار داده که این تصمیمات جان هزاران افغان را به خطر می‌اندازد، زیرا بسیاری از این پناهجویان در صورت بازگردانده شدن به افغانستان با خطر شکنجه، آزار و حتی مرگ توسط طالبان روبرو هستند.

