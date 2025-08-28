شناسایی عامل قطع درخت راش در شهرستان نور

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - سرپرست سرجنگلبانی علی آباد و نیرو‌های حفاظتی شرکت صنایع چوب و کاغذ در جریان گشت و سرکشی از حوزه استحفاظی، بمنظور پیشگیری از تخلف و مقابله با قاچاق چوب، موفق شناسایی و کشف توقیف یک تن محموله چوب قاچاق از نوع راش از گونه درختان جنگل‌های هیرکانی شدند.

محمولات قاچاق، توقیف و به پارکینگ اداره منابع طبیعی شهرستان نور منتقل شد.

هموطنان می‌توانند گزارشات خود را در صورت مشاهده وقوع هرگونه تخلف در حوزه منابع طبیعی از قبیل قطع و حمل چوب آلات جنگلی، برداشت و حمل گیاهان مرتعی، برداشت و حمل محمولات فرعی جنگلی (چلم، خزه، سرخس و...) تصرف و تخریب اراضی ملی و حریق در عرصه‌های جنگلی و مرتعی را با شماره‌های ۲۴ ساعته امداد جنگل و مرتع ۱۵۰۴ و ۱۳۹ در میان بگذارند.