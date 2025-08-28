مأموران اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان نور به موفق شناسایی عامل قطع درخت راش در جنگل ماهان شهرستان نور در حوزه استحفاظی سرجنگلبانی علی آباد شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده  - سرپرست سرجنگلبانی علی آباد و نیرو‌های حفاظتی شرکت صنایع چوب و کاغذ در جریان گشت و سرکشی از حوزه استحفاظی، بمنظور پیشگیری از تخلف و مقابله با قاچاق چوب، موفق شناسایی و کشف توقیف یک تن محموله چوب قاچاق از نوع راش از گونه درختان جنگل‌های هیرکانی شدند.

محمولات قاچاق، توقیف و به پارکینگ اداره منابع طبیعی شهرستان نور منتقل شد.

هموطنان می‌توانند گزارشات خود را در صورت مشاهده وقوع هرگونه تخلف در حوزه منابع طبیعی از قبیل قطع و حمل چوب آلات جنگلی، برداشت و حمل گیاهان مرتعی، برداشت و حمل محمولات فرعی جنگلی (چلم، خزه، سرخس و...) تصرف و تخریب اراضی ملی و حریق در عرصه‌های جنگلی و مرتعی را با شماره‌های ۲۴ ساعته امداد جنگل و مرتع ۱۵۰۴ و ۱۳۹ در میان بگذارند.

برچسب ها: چوب قاچاق ، منابع طبیعی
خبرهای مرتبط
شناسایی عامل قطع درختان در چمستان
قاچاقچی حرفه‌ای در دام ماموران یگان منابع طبیعی نکا زمین گیر شد
قطع انگشت دست مامور منابع طبیعی بابل در حمله متصرف اراضی ملی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
افزایش چشمگیر عرضه مرغ به بازار‌های تهران و سایر استان‌ها
ادامه محدودیت‌های ترافیکی جاده‌های شمال تا ۱۱ شهریور
مسئولیت صدور اسناد زمین‌های کشاورزی به سازمان امور اراضی واگذار شد
نبرد با سودجویان زمین در نور؛ ساخت‌وساز‌های غیرمجاز تخریب شدند
هشدار جهاد کشاورزی آمل به متخلفان بازار مرغ؛ برخورد قانونی در انتظار شماست
کلاهبرداری ۵۰ میلیاردی با فروش همزمان زمین و آپارتمان به چند شهروند در نوشهر
بهره برداری از باشگاه بزرگ ورزشی در بابلسر
شناسایی عامل قطع درخت راش در شهرستان نور
آخرین اخبار
شناسایی عامل قطع درخت راش در شهرستان نور
بهره برداری از باشگاه بزرگ ورزشی در بابلسر
کلاهبرداری ۵۰ میلیاردی با فروش همزمان زمین و آپارتمان به چند شهروند در نوشهر
هشدار جهاد کشاورزی آمل به متخلفان بازار مرغ؛ برخورد قانونی در انتظار شماست
افزایش چشمگیر عرضه مرغ به بازار‌های تهران و سایر استان‌ها
مسئولیت صدور اسناد زمین‌های کشاورزی به سازمان امور اراضی واگذار شد
نبرد با سودجویان زمین در نور؛ ساخت‌وساز‌های غیرمجاز تخریب شدند
ادامه محدودیت‌های ترافیکی جاده‌های شمال تا ۱۱ شهریور
تشدید و برخورد قانونی در خصوص ماده ۱۰ و ماده ۶۳ مکرر قانون خدمت وظیفه عمومی
عمارت آفریدون بهنمیر قهرمان لیگ فوتسال بانوان مازندران