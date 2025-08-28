در جریان سفر رئیس‌جمهور به پاکستان و با امضای سند توسعه همکاری‌های حمل‌ونقل هوایی میان دو کشور، ظرفیت پروازی ایران و پاکستان از ۱۵ به ۲۴ پرواز در هفته افزایش یافت و پرواز مستقیم مسیر مشهد–کراچی نیز برقرار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از سازمان هواپیمایی کشوری، بر اساس این تفاهم‌نامه، ظرفیت پروازی میان ایران و کشور پاکستان از ۱۵ پرواز در هفته برای هر طرف، به ۲۴ پرواز در هفته افزایش یافت و متعاقب آن پرواز مسیر مشهد-کراچی شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران نیز برقرار شد.

علاوه بر این، رفع محدودیت در مسیر‌های پروازی، همکاری‌های مشترک در حوزه ناوبری و توسعه آموزش‌های تخصصی هوانوردی نیز از دیگر مفاد توافق صورت‌گرفته به شمار می‌رود.

گفتنی است امضای سند همکاری حمل‌ونقل هوایی میان دو کشور به دنبال مذاکرات و هماهنگی‌های صورت‌گرفته میان روسای سازمان هواپیمایی کشوری ایران و پاکستان در طول سال گذشته انجام شد.

همچنین سازمان هواپیمایی کشوری در راستای تکلیف قانونی دولت در توسعه هوانوردی کشور و به‌منظور تقویت روابط اجتماعی و اقتصادی ایران با سایر کشورها، مذاکراتی را با کشور ارمنستان در قالب سند توسعه همکاری‌های هوایی آغاز کرده که این تفاهم‌نامه پس از انجام تشریفات لازم و اخذ موافقت نهایی از سوی دو کشور به امضا خواهد رسید.

