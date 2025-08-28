درگیری مرزی طالبان و تاجیکستان؛ طالبان نشست فوری برگزار کرد

باشگاه خبرنگاران جوان- در پی درگیری‌های مرزی میان نیروهای طالبان و مرزبانان تاجیکستان در شهرستان شهر بزرگ استان بدخشان، دو طرف در نشستی مشترک برای جلوگیری از تشدید تنش‌ها و تکرار برخوردهای مرزی گفت‌وگو کردند.

این درگیری روز یک‌شنبه دوم شهریور در بستر رود آمو – مرز طبیعی میان افغانستان و تاجیکستان – رخ داد زمانی که افراد طالبان به همراه معدن‌کاران وارد محدوده امنیتی تاجیکستان شده و اقدام به حفاری کردند.

در نوارهای تصویری منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی، تیراندازی با سلاح‌های سبک و سنگین میان جنگجویان طالبان و نیروهای مرزبانی تاجیکستان مشاهده می‌شود. منابع محلی تأیید کرده‌اند که در نتیجه این درگیری یک عضو طالبان کشته شده است.

در جریان نشست مرزی پس از حادثه، یک فرمانده تاجیکستان، طالبان را به حمایت از مخالفان سیاسی این کشور متهم کرد. در مقابل، یکی از فرماندهان طالبان نیز ادعا کرد تاجیکستان به ۳۵۰ تن از مخالفان این گروه در قلمرو خود پناه داده است.

افزایش برخوردهای مرزی و اتهامات متقابل میان طالبان و کشورهای همسایه، نشان‌دهنده تداوم بی‌ثباتی در روابط خارجی اداره طالبان است که فشار اصلی آن بر دوش باشندگان مناطق مرزی وارد می‌شود.