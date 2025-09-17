باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - سعید حدادیان مداح اهل بیت در مصاحبهای درباره استفاده مداحان از اشعار ملی و میهنپرستانه در زمان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه گفت: «در دورههای مختلف، از ابتدای انقلاب اشعاری که سروده میشد و خوانده میشد، تنها حاوی نمادهای مذهبی نبود بلکه شامل نمادهای ملی هم بود. به شعرها و مداحیها نگاه کنید؛ همه شاعران و همه مداحان این مفاهیم را خواندهاند.»
وی افزود: «اما نکته این است که در این ایام ما هیچگاه بهصورت مستقیم با آمریکا، یعنی اسرائیل و آمریکا، درگیر نشده بودیم. آنها به ما حمله کردند و وقتی حمله کردند، ما بزرگواری مردممان را بهگونهای دیدیم که شوکه شدیم. اگرچه این توقع میرفت، اما به این عظمت حتی دنیا هم انگشت به دهان ماند. به همین دلیل مسئله ایرانیت و همصدایی مردم، موضوعیت جدی پیدا کرد.»
پیوند ایران با دین در طول تاریخ
حدادیان ادامه داد: «در دوره مشروطه، به تأسی از انقلاب روسیه و گرایش به مارکسیسم و مادیگرایی، برخی افراد یا تعمداً یا از روی غفلت، سراغ اشعار صرفاً وطنپرستانه رفتند آقای عبدالجبار کاکایی در کتابی که در حوزه ادبیات پایداری سال ۱۳۵۷ نوشتهاند، به این خاکپرستی اعتراض میکنند.»
این مداح اهل بیت سپس با تمجید از شعر «ای ایران» که توسط حاج محمود کریمی در حضور رهبر انقلاب خوانده شد، گفت: «باید بگویم که حاج محمود کریمی را باید بر سر گذاشت و حلوا حلوا کرد. ما واقعاً عاشق او هستیم. هنوز در حوزه هنر و ادبیات بهدرستی شناسایی نشدهاند و همچنین در فرهنگ و سیاست نیز.»
ملیگراترین انسانها در جبههها بودند
حدادیان ادامه داد: در ایران هیچگاه بیخدایی وجود نداشته است. حتی قبل از هخامنشیان هم همیشه چیزی به نام دین وجود داشته است. حالا این دین گاهی ثنویت بوده، گاهی توحید، اما همواره دین وجود داشته است. برخلاف بعضی کشورها که لائیک بودند، ایران هیچوقت لائیک نبوده است.»
وی در ادامه تاکید کرد: «ملیگراترین انسانها کسانی بودند که با سربند یا زهرا (س) رفتند و تکهتکه شدند تا اجازه ندهند حتی یک وجب از خاک وطن در اختیار دشمن قرار گیرد. آنان ملیت خود را حفظ کردند، سرزمینشان را نگه داشتند و برای دفاع از مرز و بوم ایران جان دادند. بنابراین اصل این سخن که ما ملیگرا نیستیم، یک اشکال بسیار بزرگ است. چه کسی گفته ما ملیگرا نیستیم؟ ما که ایستادیم پای ایران. تو کجا هستی؟»