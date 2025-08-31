باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - محمدعلی کمالی سروستانی مشاور اتحادیه مرغداران گوشتی گفت: طی ۱.۵ تا ۲ ماه گذشته نهاده دامی ذرت و کنجاله سویا در سامانه بازارگاه توزیع نشده که براین اساس بسیاری از مرغداران ناگریز به خرید از بازار آزاد شدند که این امر در کنار افزایش قیمت واکسن و قطعی برق منجر به افزایش هزینه های تولید شده است.

به گفته وی، طی یک ماه اخیر بدلیل افزایش گرمای هوا، وزن مرغ های تولیدی کاهش یافته که این موضوع روی قیمت تمام شده تولید اثر گذاشته است، اما این امر بدان معنا نیست که مرغدار قیمت را افزایش می دهد چراکه صنعت مرغداری بدلیل تعدد مرغداران رقابتی است.

کمالی سروستانی با بیان اینکه قیمت مرغ تابع عرضه و تقاضاست، افزود: در حال حاضر قیمت مرغ زنده در مناطق مختلف متغیر است به طوریکه در استان های جنوبی بدلیل گرمای هوا بالاتر است.

مشاور اتحادیه مرغداران گوشتی درباره آخرین وضعیت جوجه ریزی مرداد بیان کرد: براساس آمار در مردادماه ۱۴۴ میلیون قطعه جوجه ریزی صورت گرفته که نسبت به ماه های قبل کاهش جوجه ریزی داشتیم، البته این امر بدان معنا نیست که کمبودی در عرضه داریم چراکه ۱۴۰ میلیون قطعه جوجه ریزی جوابگوی نیاز و ذخایر استراتژیک است.

وی با بیان اینکه آرامش در بازار مرغ حاکم است، گفت: در حال حاضر مرغ در میادین میوه و تره بار با نرخ مصوب عرضه می شود که با تامین به موقع نهاده های دامی پیش بینی می شود، آرامش به بازار بازگردد چراکه قیمت کنونی مرغ در مغازه ها بالاتر از نرخ مصوب است.