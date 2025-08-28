باشگاه خبرنگاران جوان - سعید سحرخیزان درباره حضور در اردوی تیم فوتبال امید ایران برای آماده‌سازی شرکت در مسابقات زیر ۲۳ سال آسیا، اظهارکرد: خیلی‌ها خوشحالم در این اردو حضور دارم. برای هر بازیکنی افتخار بزرگی است در اردو‌های تیم‌های ملی حضور داشته باشد و من هم از این قاعده مستثنی نیستم.

وی ادامه داد: با بیشتر بازیکنان در تیم جوانان حضور داشتیم و از یکدیگر شناخت داریم. کادرفنی خوبی داریم و با ایده‌ای که دارند می‌توانیم تیمی در خور شان نام ایران درست کنیم. به همین منظور، تلاش خواهیم کرد در مسابقات پیش‌رو حداکثر امتیاز‌ها را بگیریم و به عنوان سرگروه بالا بیاییم. هیچ دیدار آسانی وجود ندارد و سه امتیاز هر سه بازی برای ما مهم است.

بازیکن تیم فوتبال امید ایران در مورد بازی تدارکاتی با چین تایپه که قرار است فردا برگزار شود، خاطرنشان کرد: کادرفنی صلاح دانست با چین تایپه بازی کنیم که به نوعی شبیه‌سازی بازی اول مقابل‌مان هنگ‌کنگ در مسابقات مقدماتی زیر ۲۳ سال است. این دیدار به لحاظ ذهنی ما را آماده بازی با هنگ‌کنگ می‌کند.

سحرخیزان در خصوص تغییر ساعت دو بازی اول تیم امید که از ساعت ۱۷:۳۰ به ۱۸:۳۰ تغییر یافت، گفت: با توجه به شرایط آب‌وهوایی امارات قطعا هر چقدر بازی در ساعت مناسبی برگزار شود، برای ما بهتر است و باید از فدراسیون فوتبال بابت رایزنی انجام شده تشکر کنیم. تلاش می‌کنیم بازی در هر ساعتی برگزار شود، نمایش مثبتی داشته باشیم.

وی در پایان گفت: جا دارد از بازیکنان و کادرفنی که تمرینات را برگزار کردند، تشکر کنم. امید روانخواه در این مدت سعی کرد همه جوره تیم را برای مسابقات آماده کند. از رئیس فدراسیون فوتبال نیز که شرایط اردو را برای تیم فراهم کرد، تشکر می‌کنم. تلاش می‌کنیم نتایجی در خور مردم بگیریم و آنها را خوشحال کنیم.

برنامه دیدار‌های تیم امید در مرحله مقدماتی جام ملت‌های زیر ۲۳ سال آسیا بدین شرح است:

۱۲ شهریور با هنگ‌کنگ

۱۵ شهریور با گوام

۱۸ شهریور با امارات

این دیدار‌ها به میزبانی شهر ابوظبی امارات برگزار می‌شود.