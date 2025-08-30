باشگاه خبرنگاران جوان- مرداد سال ۱۳۹۹ گزارش کشف جسد مردی در اطراف شهریار که با ضربات متعدد چاقو به قتل رسیده بود به پلیس اعلام شد.

با شناسایی هویت مقتول یکی از بستگان وی به مأموران گفت: «مقتول در آخرین باری که با من تماس گرفت گفت با دو نفر به نام‌های شهاب و آرش برای معامله ۲۰۰ کیلوگرم مرفین قرار دارد و نشانی محل قرار را برایم فرستاد، اما بعد از آن دیگر خبری از او نداشتم.» پس از آن مأموران به سراغ شهاب که نگهبان یک باغ در شهریار بود رفتند، اما مشخص شد وی فرار کرده است. با دستگیری آرش وی در بازجویی‌ها دخالت در ماجرای معامله و قتل را انکار کرد و گفت: «در روز حادثه اصلاً در آن محل نبودم. البته از بستگان شهاب شنیدم که می‌گفتند او یک نفر را در تهران کشته است.» ۴ سال بعد و در حالی که تلاش برای دستگیری تنها مظنون پرونده ادامه داشت مأموران دریافتند شهاب به خاطر درگیری با مأموران و حمل سلاح گرم در مشهد دستگیر شده و در زندان به سر می‌برد.

در تحقیقات بعدی مشخص شد در این ۴ سال شهاب وضعیت مالی خوبی پیدا کرده و حتی مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان به خواهر زن صیغه‌ای‌اش پرداخت کرده است. همچنین سیم کارت متهم در زمان قتل در همان محل کشف جسد آنتن دهی داشته است. شهاب که در زندان مشهد بود برای اتهام قتل تحت بازجویی قرار گرفت، اما با انکار قتل گفت: «آخرین باری که مقتول را دیدم چند ساعتی باهم بودیم و بعد هم او را در حوالی میدان آزادی پیاده کردم و دیگر از او خبری ندارم.»

محاکمه در دادگاه شهریار

با تکمیل تحقیقات پرونده در دادگاه کیفری شهریار رسیدگی و متهم به قصاص محکوم شد. اما با صدور حکم و اعتراض متهم پرونده به دیوان عالی کشور رفت و قضات دیوان به خاطر برخی نواقص در پرونده حکم را نقض کردند و پرونده را برای رسیدگی به شعبه ۱۳ دادگاه کیفری یک استان تهران فرستادند.



محاکمه در تهران و تبرئه

در ابتدای این جلسه اولیای دم بازهم درخواست قصاص کردند.

سپس متهم به جایگاه رفت و با رد اتهام قتل گفت: «از زمانی که دستگیر شدم بار‌ها گفته‌ام که من در ماجرای قتل نقشی نداشتم.» قاضی پرسید: «طبق گزارش پلیس، تلفن همراه شما در نزدیکی محل کشف جسد آنتن دهی داشته از سوی دیگر شما یک نگهبان بودی، اما چطور به یکباره وضع مالی ات خوب شد؟» متهم جواب داد: «روز حادثه از آن محل رد می‌شدم بعد هم وقتی از شهریار رفتم وارد کار خرید و فروش ماشین و موتور شدم و وضعیت مالی‌ام خوب شد.» با پایان جلسه قضات متهم را از اتهام قتل تبرئه و با قید وثیقه آزاد کردند.



نقض حکم تبرئه از سوی دیوان

با صدور این حکم اولیای دم اعتراض کردند و پرونده برای رسیدگی به دیوان عالی کشور فرستاده شد. قضات دیوان نیز با بررسی دقیق پرونده حکم تبرئه را نقض و پرونده را برای رسیدگی به شعبه ۱۱ هم‌عرض فرستادند.



تجدید جلسه دادگاه

در حالی که جلسه رسیدگی در شعبه ۱۱ دادگاه کیفری تشکیل شد، اما به دلیل حاضر نشدن متهم در دادگاه قضات رسیدگی به این پرونده را تجدید کردند.

منبع: روزنامه ایران