باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از ریاست جمهوری، «مسعود پزشکیان» امروز پنجشنبه ۶ شهریور ۱۴۰۴، در دیدار آقایان غریب‌نژاد و سبزعلی سفرای جدید کشورمان در کشور‌های کرواسی و ماداگاسکار، ضمن آرزوی موفقیت برای ایشان در ایفای ماموریت‌ها و تحقق اهداف خود اظهار داشت: تلاش کنید در راستای سیاست اصولی دولت برای تقویت نگاه دوستانه و گسترش همکاری‌ها، روابط فیمابین با این دو کشور را بیش از پیش ارتقا دهید.

رئیس جمهور با اشاره به اینکه در قاره آفریقا ظرفیت‌های بسیار خوب و فرصت‌های مناسبی برای تعامل داریم، بر ضرورت تلاش برای بالفعل کردن ظرفیت‌های متقابل در دو کشور کرواسی و ماداگاسکار تاکید کرد.

در این دیدار سفرای جدید ایران در کرواسی و ماداگاسکار نیز توضیحاتی درباره ویژگی‌ها، ظرفیت‌ها و فرصت‌های همکاری جمهوری اسلامی ایران با این دو کشور ارائه و برنامه‌های خود برای فعال کردن این ظرفیت‌ها را تشریح کردند.