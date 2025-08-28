فیلم سینمایی «دوست وحشی من» از قاب شبکه دو

باشگاه خبرنگاران جوان - فیلم سینمایی «دوست وحشی من» به زودی از قاب شبکه دو منتشر خواهد شد. این فیلم داستان پسربچهای ۷ ساله به نام الکساندر که در دل جنگلهای شهری کوچک، با بچه روباهی زخمی مواجه میشود و در مسیر تلاش برای نجات او، معنای دوستی، مسئولیتپذیری و شجاعت را تجربه میکند، است. او همراه خالهاش و جنگلبان ماجراهایی پرهیجان را پشت سر میگذارد تا هم روباه کوچک را نجات دهد و هم شکارچیان غیرقانونی را به دام بیندازند.
عنوان اصلی My Wild Friend بوده و کارگردان آن، آنا کورباتوا است. بازیگران یوری کولوکولنیکُف، یولیا الکساندروا، اولگا اسمیرنوا هستند. این فیلم محصول روسیه و در ژانر ماجراجویی به مدت ۹۴ دقیقه است. دوست وحشی من جمعه ۷ شهریور ساعت ۸:۳۰ منتشر خواهد شد.