مدودف: در صورت پیوستن اتریش به ناتو واکنش نشان خواهیم داد

روسیه تهدید کرد که در صورت پیوستن اتریش به ناتو واکنش نشان خواهد داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - دمیتری مدودف، معاون رئیس شورای امنیت روسیه روز پنجشنبه هشدار داد که اگر اتریش تصمیم به پیوستن به سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) بگیرد، کشورش اقدامات تلافی‌جویانه‌ای انجام خواهد داد.

مدودف در یک پست در شبکه‌های اجتماعی گفت: «اقدامات واکنشی به تهدیدات نظامی علیه امنیت کشورمان در رابطه با استکهلم و هلسینکی پس از پیوستن آنها به ناتو انجام شد. هیچ کس برای اتریش نیز استثنا قائل نخواهد شد.»

 وی افزود که «روند نظامی‌گری اتریش در حال تخریب وجهه آن» به عنوان یک کشور بی‌طرف نظامی و حافظ صلح است.

اظهارات مدودف پس از آن مطرح شد که بئاته ماینل-رایزینگر، وزیر امور خارجه اتریش در اواخر ماه ژوئیه با اشاره به چالش‌های امنیتی در حال تحول اروپا ناشی از جنگ مداوم روسیه علیه اوکراین، خواستار برگزاری یک بحث ملی در مورد الحاق به ناتو شد.

