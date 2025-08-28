شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از مسئولان درخواست افزایش سنی در دانشگاه فرهنگیان را کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - موضوع افزایش سقف سنی برای پذیرش دانشجو در دانشگاه فرهنگیان یکی از موضوعات چالش برانگیز در سال‌های اخیر شده است. بطوریکه با قرار دادن این شرط سنی بسیاری ازداوطلبان با وجود تحصیلات تکمیلی نمی‌توانند در آزمون شرکت کنند.
شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این موضوع شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

با سلام ما داوطلبان افزایش شرط سنی دانشگاه فرهنگیان به ۳۰سال از شما خبرنگار عزیز می‌خواهیم برای افزایش شرط سنی دانشگاه فرهنگیان به ۳۰سال و در مقابل با طرح القای ناامیدی در میان جوانان ایران یاریگر ما باشید؛ ما تعداد معدودی از معلمان و دانشجو معلمان که منافع خود را با افزایش شرط سنی دانشگاه فرهنگیان به ۳۰سال در خطر می‌بینند؛ اقدام به ایجاد فشار رسانه‌ای و تشویش اذهان عمومی می‌کنند که معلم شدن جوانان ۲۴ تا ۳۰سال باعث تضعیف بنیان نظام تعلیم و تربیت خواهد شد. اما نکته اصلی این است که در ۲ سال گذشته آزمون استخدامی ماده ۲۸ وزارت آموزش و پرورش با شرط سنی ۴۰و۴۵ سال برگزار شد و بیش از ۱۰۰ هزار نفر از این طریق با سنین نزدیک به ۴۰و۴۵ سال جذب شدند پس جای سوال است چرا معلم شدن چند هزار داوطلب جوان و نخبه ۲۵،۲۶،۲۷ و زیر ۳۰سال به بدنه آموزشی کشور صدمه بزند در حالی که این جوانان هم از پختگی بیشتری برخوردار هستند و بدون آگاهی اقدام به انتخاب رشته نمی‌کنند هم اینکه هیچکس محدوده سنی ۲۴ تا ۳۰سال را پیر نمی‌داند لطفا با مطالبه و درخواست ما که بعد از ۲ سال پیگیری به نتیجه رسیده توجه کنید و اجازه ندهید در کشور خودمان حتی از معلم شدن آن هم به بهانه سن در اوج جوانی محروم شویم.

برچسب ها: دانشگاه فرهنگیان ، شرط سنی ، مشکلات مردم
خبرهای مرتبط
اجرای طرح استعداد‌های برتر دانش آموزی در دانشگاه فرهنگیان به کجا رسید؟
تعویق در اجرای طرح استعداد درخشان متقاضیان را نگران کرد
داوطلبان دانشگاه فرهنگیان همچنان در انتظار افزایش سن ورود به دانشگاه
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
گلایه دانشجویان دانشگاه آزاد به محدودیت انتخاب واحد و اجبار به پرداخت شهریه زودهنگام
فیلمی از اعزام کاروان زیارت اولی‌ها از روستای جغدان به مشهد مقدس
وداع مردم گالیکش با شهید امنیت حسن تولی + عکس
افتتاح ۲۳ واحد مسکونی مددجویی کمیته امداد امام خمینی (ره) در نیشابور همزمان با هفته دولت
افتتاح زمین چمن مصنوعی روستای قطن‌آباد نیشابور همزمان با هفته دولت
۱۳ سال انتظار متقاضیان برای تحویل مسکن شهرک مهستان شهریار
آخرین اخبار
۱۳ سال انتظار متقاضیان برای تحویل مسکن شهرک مهستان شهریار
افتتاح زمین چمن مصنوعی روستای قطن‌آباد نیشابور همزمان با هفته دولت
وداع مردم گالیکش با شهید امنیت حسن تولی + عکس
افتتاح ۲۳ واحد مسکونی مددجویی کمیته امداد امام خمینی (ره) در نیشابور همزمان با هفته دولت
گلایه دانشجویان دانشگاه آزاد به محدودیت انتخاب واحد و اجبار به پرداخت شهریه زودهنگام
فیلمی از اعزام کاروان زیارت اولی‌ها از روستای جغدان به مشهد مقدس
گلایه مشتریان سایپا از تاخیر در تحویل خودروی ساینای دوگانه سوز
رنجش گردشگران الوند از آبیاری غیر اصولی در برخی از بوستان‌ها + فیلم
نمایی زیبا از شکوفه دادن درخت گوجه سبز در آخرین فصل تابستان
گزارش تصویری از مراسم عطر افشانی گلزار شهدای شهرستان هریس در هفته دولت
قطعی مداوم برق صدای اهالی اسلامشهر را درآورد