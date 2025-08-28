باشگاه خبرنگاران جوان - موضوع افزایش سقف سنی برای پذیرش دانشجو در دانشگاه فرهنگیان یکی از موضوعات چالش برانگیز در سال‌های اخیر شده است. بطوریکه با قرار دادن این شرط سنی بسیاری ازداوطلبان با وجود تحصیلات تکمیلی نمی‌توانند در آزمون شرکت کنند.

شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این موضوع شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

با سلام ما داوطلبان افزایش شرط سنی دانشگاه فرهنگیان به ۳۰سال از شما خبرنگار عزیز می‌خواهیم برای افزایش شرط سنی دانشگاه فرهنگیان به ۳۰سال و در مقابل با طرح القای ناامیدی در میان جوانان ایران یاریگر ما باشید؛ ما تعداد معدودی از معلمان و دانشجو معلمان که منافع خود را با افزایش شرط سنی دانشگاه فرهنگیان به ۳۰سال در خطر می‌بینند؛ اقدام به ایجاد فشار رسانه‌ای و تشویش اذهان عمومی می‌کنند که معلم شدن جوانان ۲۴ تا ۳۰سال باعث تضعیف بنیان نظام تعلیم و تربیت خواهد شد. اما نکته اصلی این است که در ۲ سال گذشته آزمون استخدامی ماده ۲۸ وزارت آموزش و پرورش با شرط سنی ۴۰و۴۵ سال برگزار شد و بیش از ۱۰۰ هزار نفر از این طریق با سنین نزدیک به ۴۰و۴۵ سال جذب شدند پس جای سوال است چرا معلم شدن چند هزار داوطلب جوان و نخبه ۲۵،۲۶،۲۷ و زیر ۳۰سال به بدنه آموزشی کشور صدمه بزند در حالی که این جوانان هم از پختگی بیشتری برخوردار هستند و بدون آگاهی اقدام به انتخاب رشته نمی‌کنند هم اینکه هیچکس محدوده سنی ۲۴ تا ۳۰سال را پیر نمی‌داند لطفا با مطالبه و درخواست ما که بعد از ۲ سال پیگیری به نتیجه رسیده توجه کنید و اجازه ندهید در کشور خودمان حتی از معلم شدن آن هم به بهانه سن در اوج جوانی محروم شویم.