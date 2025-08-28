باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

ماجرای دود غلیظی که از قله دماوند بیرون آمد چه بود؟ + فیلم

اخیرا تصاویری در فضای مجازی دست به دست می‌شود که دود و یا ابری عظیم از قله دماوند بیرون می‌آید.

باشگاه خبرنگاران جوان - اخیرا تصاویری در فضای مجازی دست به دست می‌شود که دود و یا ابری عظیم از قله دماوند بیرون می‌آید که برنامه کوه گشت آن را مورد بررسی قرار داد که در فیلم زیر مشاهده می‌کنید.

مطالب مرتبط
ماجرای دود غلیظی که از قله دماوند بیرون آمد چه بود؟ + فیلم
young journalists club

طلوع خورشید بر فراز دماوند + فیلم

ماجرای دود غلیظی که از قله دماوند بیرون آمد چه بود؟ + فیلم
young journalists club

شایعه فوران آتشقشان قله دماوند رد شد + فیلم

ماجرای دود غلیظی که از قله دماوند بیرون آمد چه بود؟ + فیلم
young journalists club

نمای قله دماوند از دریاچه الندان در استان مازندران

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
 پیشنهاد دکتر عزیزی درباره افرادی که حریمشان را حفظ نمی‌کنند + فیلم
۷۶۸

 پیشنهاد دکتر عزیزی درباره افرادی که حریمشان را حفظ نمی‌کنند + فیلم

۰۶ . شهريور . ۱۴۰۴
دشمنی عجیب اسرائیل با درخت‌های فلسطین + فیلم
۷۰۱

دشمنی عجیب اسرائیل با درخت‌های فلسطین + فیلم

۰۶ . شهريور . ۱۴۰۴
همدستی آلمان، انگلیس و آمریکا با اسرائیل در جنایات بی‌وقفه در غزه! + فیلم
۶۷۸

همدستی آلمان، انگلیس و آمریکا با اسرائیل در جنایات بی‌وقفه در غزه! + فیلم

۰۶ . شهريور . ۱۴۰۴
هدف بعدی یک پزشک برای ساخت دستگاه پیشرفته بعدی برای درمان بیماری‌ها + فیلم
۶۱۱

هدف بعدی یک پزشک برای ساخت دستگاه پیشرفته بعدی برای درمان بیماری‌ها + فیلم

۰۶ . شهريور . ۱۴۰۴
ساخت دستگاه فوق پیشرفته برای درمان سرطان سینه + فیلم
۵۹۳

ساخت دستگاه فوق پیشرفته برای درمان سرطان سینه + فیلم

۰۶ . شهريور . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.