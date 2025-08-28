گزارش تصویری از بهره برداری مدرسه همزمان با هفته دولت

باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با هفته دولت، "مدرسه سهکلاسه، شهید نصرآبادی فیضآباد" در شهرستان نیشابور با حضور مهدی دونده، معاون استاندار و فرماندار ویژه نیشابور، و جمعی ازمسئولان شهرستان به بهرهبرداری رسید. در آیین افتتاح، معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان نیشابور، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و تبریک هفته دولت اظهار داشت: آموزش و پرورش و تحقق عدالت آموزشی از اولویتهای اصلی دولت با شعار وفاق و همدلی است. وی با تأکید بر سیاست راهبردی دولت در توسعه و نوسازی مدارس افزود: توسعه زیرساختهای آموزشی یکی از رویکردهای اصلی دولت است و شهرستان نیشابور نیز با بهرهگیری از ظرفیتهای موجود، در این مسیر گام برمیدارد. یکی از اهداف اصلی ریاست محترم جمهوری، ایجاد عدالت آموزشی در سراسر کشور است که خوشبختانه با پیگیریهای استاندار محترم، این مهم در استان خراسان رضوی نیز جایگاه مطلوبی یافته است. نماینده عالی دولت در شهرستان با اشاره به برنامهریزی برای افزایش ظرفیت آموزشی شهرستان تصریح کرد: در قالب هدفگذاری انجامشده، ساخت ۳۰۰ کلاس درس تا پایان سال ۱۴۰۶ در دستور کار قرار دارد. تاکنون با حمایت خیر نیکاندیش، جناب آقای عبدالرضا وکیلی، عملیات اجرایی ساخت ۱۳۰ کلاس درس آغاز شده و بخش عمدهای از این پروژهها وارد فاز عملیاتی شدهاند.
وی همچنین با اشاره به کمبود ۲۲۳ کلاس درس نسبت به میانگین استانی، بر لزوم همافزایی بیشتر بین دستگاههای اجرایی و خیرین تأکید کرد و افزود: نیشابور بهعنوان دومین قطب صنعتی استان، ظرفیت بالایی برای مشارکت در نهضت مدرسهسازی دارد و میتواند نقش مؤثری در کاهش فاصله زیرساختی آموزشی ایفا کند.
گفتنی است مدرسه شهید نصرآبادی با زیربنای ۲۴۰ مترمربع و اعتبار ۲۷ میلیارد ریال توسط اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان رضوی ساخته شده است.
منبع: مریم دانشگر - خراسان رضوی
