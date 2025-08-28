باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - دنیا یار محمدی، مسئول کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گفت: عروسک‌هایی که با الهام از داستان‌های کتاب توسط کودکان ساخته شده‌اند، هر هفته در سه‌شنبه‌بازار به فروش می‌رسد تا مهارت‌های خلاقانه و اقتصادی آن‌ها تقویت شود.

وی با تأکید بر اهمیت پیوند مطالعه و خلاقیت در کودکان گفت: ایده تبدیل شخصیت‌های کتاب به عروسک‌های دست‌ساز، فرصتی برای پرورش تخیل و خلاقیت نسل جدید است.

یار محمدی افزود: این عروسک‌ها که با دستان کودکان و نوجوانان ساخته می‌شوند، هر هفته در سه‌شنبه‌بازار عرضه می‌شوند تا بچه‌ها ضمن لذت از کتاب‌خوانی، مهارت‌های ارزش‌آفرینی و آشنایی با فرآیند فروش را تجربه کنند.

وی در پایان تصریح کرد: استقبال خانواده‌ها از این برنامه نشان می‌دهد که این تجربه، علاوه بر ترویج فرهنگ کتاب‌خوانی، زمینه‌ای برای افزایش اعتماد به نفس و مهارت‌های اجتماعی کودکان ایجاد کرده است.