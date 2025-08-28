برنامه محوطه جریمه حواشی اخیر فوتبال، از بخشیده شدن ۳ ماهه محرومیت ریکاردو ساپینتو تا مقصد عجیب طارمی را بررسی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - بسته خبری محوطه جریمه شبکه ورزش، حواشی اخیر فوتبال ایران و جهان را مورد بررسی قرار داد.

 

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: حواشی فوتبال ، حواشی ورزش ، لیگ برتر و لیگ دسته یک
خبرهای مرتبط
حدادی: اوریه را بعد از فیفادی در اختیار داریم
نگاهی به حواشی‌های بازی استقلال و ذوب‌آهن + فیلم
تاج: وظیفه ما بردن VAR به استادیوم نیست/ همه مدارس فوتبال باید مجوز بگیرند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
واکنش AFC به حضور ایران در تورنمنت کافا
تهدید جانی بنیادی فر کار دست فولادی‌ها داد
واکنش سرمربی تیم ملی فوتبال به مصاحبه شجاع خلیل زاده در مورد کافا
مهدی طارمی در یک قدمی المپیاکوس
شهادت ورزشکار بین‌المللی فلسطینی در خان‌یونس
مسی اینترمیامی را فینالیست کرد
گریمزبی تاون ۲ (۱۲)-(۱۱) ۲ منچستریونایتد/ رسوایی بزرگ شیاطین سرخ با حذف مقابل حریف دسته چهارمی+ فیلم
کارشکنی بلژیکی ها در صدور روادید برای پارادوچرخه‌سواران ایران
فنونی زاده: مسابقات کافا کمکی به تیم ملی نمی‌کند/ جای نوراللهی در تیم ملی خالی است
سیدبندی لیگ قهرمانان اروپا ۲۶-۲۰۲۵ مشخص شد/ امروز، قرعه کشی مسابقات
آخرین اخبار
از بخشیده شدن ۳ ماهه محرومیت ریکاردو ساپینتو تا مقصد عجیب طارمی + فیلم
فصل جدید «ویدیو چک» از امشب پخش می‌شود + فیلم
جهانبخش و طارمی به تیم ملی اضافه شدند
مهاجم خارجی استقلال به تیم ملی دعوت شد
سحرخیزان: تلاش می‌کنیم بهترین نتایج را با تیم امید بگیریم
نوری: برنامه خود را برای سرمربیگری تیم ملی نوجوانان ارائه دادم/ نسل مربیان باید تغییر کند
کسب سهمیه قهرمانی جهان توسط پرتابگر ایران
گزارش عمو اقبال از مسابقات کشتی لوچو در مازندران + فیلم
واکنش AFC به حضور ایران در تورنمنت کافا
ملی پوش هاکی روی یخ: نگهداری از پیست یخ در این منطقه جغرافیایی سخت است
استقلالی‌ها به جزیره می‌روند
چشمی: همه بازی‌ها برای ما مهم است؛ در آسیا دیگر تیم ضعیف نداریم
آمار مسی شگفت انگیز است
واکنش سرمربی تیم ملی فوتبال به مصاحبه شجاع خلیل زاده در مورد کافا
اخراج آموریم از یونایتد کلید خورد
پایان پرهیجان لیگ برتر شمشیربازی؛ قهرمانی چادرملو و سپاهان در اپه و فلوره
المپیاکوس در انتظار تصمیم نهایی طارمی
تهدید جانی بنیادی فر کار دست فولادی‌ها داد
انتصاب سرپرست سازمان لیگ فدراسیون بولینگ و بیلیارد
دعوت ۲۰ بازیکن به اردوی تیم ملی فوتسال بانوان
رونالدو با اختلاف بهترین ستاره لیگ عربستان
سیدبندی لیگ قهرمانان اروپا ۲۶-۲۰۲۵ مشخص شد/ امروز، قرعه کشی مسابقات
مهدی طارمی در یک قدمی المپیاکوس
صعود جوکوویچ و آلکاراس به دور سوم تنیس آزاد آمریکا
تیم ملی هنر‌های رزمی ترکیبی‌ ام‌ام‌ای عازم بحرین شد
مسی اینترمیامی را فینالیست کرد
وهن ویزبادن ۲ - ۳ بایرن مونیخ/ فرار شاگردان کمپانی از فاجعه
تیم‌های حاضر در لیگ قهرمانان اروپا تکمیل شدند/ صعود بنفیکا، بروخه و کپنهاگن و حذف شاگردان مورینیو
گریمزبی تاون ۲ (۱۲)-(۱۱) ۲ منچستریونایتد/ رسوایی بزرگ شیاطین سرخ با حذف مقابل حریف دسته چهارمی+ فیلم
شوک به کشتی آمریکا: محرومیت ۳ ساله جانشین دیوید تیلور!