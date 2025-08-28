بررسی عضویت ایران در شرکت بیمه اتکایی اوراسیا

باشگاه خبرنگاران جوان - عضویت ایران در شرکت بیمه اتکایی اوراسیا با هدف کاهش ریسک تجاری و تقویت پوشش‌های بیمه‌ای برای فعالان اقتصادی، در نشست کمیسیون اقتصادی اتحادیه اوراسیا به صورت برخط مورد بررسی قرار گرفت.

این نشست با حضور وزیر تجارت اوراسیا، مدیر عامل شرکت بیمه اتکایی اوراسیا، محمد علی دهقان دهنوی رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران و مجید تقی‌لو معاون اتکایی بیمه مرکزی برگزار شد.

در این نشست با توجه به اجرایی شدن موافقت‌نامه تجارت آزاد میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و ضرورت توسعه همکاری‌ها در حوزه‌های مختلف، موضوع عضویت ایران در شرکت بیمه اتکایی اوراسیا در دستور کار قرار گرفت تا امکان بهره‌مندی فعالان اقتصادی کشور از پوشش‌های بیمه‌ای در بازار‌های منطقه فراهم شود.

بر اساس این گزارش، استفاده از ظرفیت‌های بیمه‌ای اوراسیا به‌ویژه در بخش بیمه اتکایی می‌تواند پوشش‌های گسترده‌تری را برای صادرکنندگان و فعالان اقتصادی ایرانی فراهم کند و به کاهش ریسک فعالیت‌های تجاری در کشور‌های عضو این اتحادیه شامل بلاروس، قزاقستان، ارمنستان و قرقیزستان بینجامد.

عضویت ایران در این شرکت علاوه بر رفع بخشی از موانع تبادلات مالی و تجاری، مسیر حضور پایدارتر کالا‌ها و خدمات ایرانی در بازار‌های اوراسیا را هموار خواهد کرد و بستر همکاری‌های گسترده‌تر بیمه‌ای و بانکی میان ایران و اعضای اتحادیه را فراهم می‌سازد.

بررسی‌های کارشناسی در این خصوص همچنان ادامه دارد و نتایج نهایی پس از جمع‌بندی در نشست‌های آتی اتحادیه اوراسیا اعلام خواهد شد.

منبع: بیمه مرکزی