نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: آموزش و پرورش برای تربیت نسل آینده کشور بسیار مهم است و دولت پزشکیان در تامین فضاهای آموزشی، هدف‌گذاری درست و بجایی دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان _ علی نیکزاد روز پنجشنبه در آئین آغاز عملیات احداث ۱۵ باب مدرسه با حضور سخنگوی دولت در اردبیل اظهار کرد: دولت چهاردهم آموزش ، فرهنگ و تامین فضای آموزشی را در اولویت قرار داده است و مجموعه دولت و کارگزاران دولتی در استان اردبیل نیز این هدفگذاری را در اولویت کارهای خود دارند.

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ما نیز تلاش می کنیم این حرکت بسیار ارزشمند دولت در همه جای کشور به نتیجه خود برسد و نیازها به فضای آموزشی به طور کامل برطرف شود.

نیکزاد ارتقا عدالت و کیفیت آموزشی را برای ساختن آینده ایران بسیار مهم دانست و افزود: با تلاش همگانی و وفاق عمومی، آینده ای بهتر از امروز را برای کشورمان رقم خواهیم زد.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: هفته دولت، فرصت ارزشمند و مبارکی برای گزارش کار دولتمردان به مردم است و مردم، صاحبان اصلی و واقعی کل کشور هستند.

وی افزود: دولتمردان باید طوری تلاش کنند که در دو موعد هفته دولت و دهه مبارک فجر، اقدامات آنها به طور کامل به سمع و نظر مردم گزارش شود.

